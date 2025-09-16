#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν επενδυτικό ταμείο για εξορύξεις κρίσιμων ορυκτών

Το ταμείο θα επενδύει σε έργα εξόρυξης κρίσιμων ορυκτών όπως ο χαλκός και οι σπάνιες γαίες, που είναι ζωτικής σημασίας για την άμυνα και την προηγμένη βιομηχανική παραγωγή.

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:48

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ βρίσκεται σε συνομιλίες για τη δημιουργία ενός ταμείου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για υπερπόντια εξορυκτικά έργα, σε συνεργασία με την επενδυτική εταιρεία Orion Resource Partners, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αντιμετωπίσει την κυριαρχία της Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά.

Η Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική Εταιρεία των ΗΠΑ (DFC) και η Orion, με έδρα τη Νέα Υόρκη, θα επενδύσουν η καθεμία τουλάχιστον 600 εκατομμύρια δολάρια στο νέο ταμείο — ενδεχομένως μαζί με άλλους επενδυτές και αμερικανικές κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με πηγές των Financial Times.

Το ταμείο θα επενδύει σε έργα εξόρυξης κρίσιμων ορυκτών όπως ο χαλκός και οι σπάνιες γαίες, που είναι ζωτικής σημασίας για την άμυνα και την προηγμένη βιομηχανική παραγωγή.

«Αυτές οι συνομιλίες δείχνουν πραγματικά ότι η κυβέρνηση [του Ντόναλντ] Τραμπ προσπαθεί να ευθυγραμμίσει τα χρηματοδοτικά της εργαλεία με τους ευρύτερους στόχους της για τα ορυκτά», δήλωσε η Γκρέισλιν Μπασκαράν, διευθύντρια του προγράμματος για την ασφάλεια κρίσιμων ορυκτών στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) στην Ουάσιγκτον. «Αυτή η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να κινητοποιήσει σημαντικά κεφάλαια» πρόσθεσε.

 

Ο Λευκός Οίκος έχει καταστήσει την εξασφάλιση πρόσβασης σε κρίσιμα ορυκτά κορυφαία προτεραιότητα και έχει επεκτείνει ραγδαία τις κρατικές επενδύσεις στον τομέα της εξόρυξης και των αλυσίδων εφοδιασμού.

 

