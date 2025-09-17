#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λιθουανία: Μαθήματα προγραμματισμού και χειρισμού drones για παιδιά άνω των 10 ετών

Ο υφυπουργός Άμυνας Τόμας Γκοντλιάουσκας τόνισε πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα εντάσσονται στο πλαίσιο ανάπτυξης στρατιωτικών δυνατοτήτων για την άμυνα της χώρας.

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 00:02

Το υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας παρουσίασε το πρώτο από εννέα προγράμματα εκμάθησης για συναρμολόγηση, προγραμματισμό και χειρισμό drones τα οποία απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας άνω των 10 ετών και ενηλίκους.

Επικαλούμενος τη γεωγραφική θέση της Λιθουανίας, ένα μικρό κράτος της Βαλτικής ανάμεσα στη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, ο υφυπουργός Άμυνας Τόμας Γκοντλιάουσκας τόνισε πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα εντάσσονται στο πλαίσιο ανάπτυξης στρατιωτικών δυνατοτήτων για την άμυνα της χώρας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν τον χειρισμό τετρακόπτερων με τεχνολογία FPV (First Person View), δηλαδή σαν να βρίσκονται σε θέση πιλότου, δήλωσε ο καθηγητής Μίνταουγκας Ταμοσάιτις.

Στο κέντρο εκπαίδευσης της Ταουραγκέ, που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, έφηβοι κάνουν πρακτική σε προσομοίωση πτήσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Την ίδια ώρα, ένα αγόρι εξασκούνταν στον χειρισμό drone υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή και ορισμένες φορές το έριχνε στο έδαφος.

Μέλος του ΝΑΤΟ, η Λιθουανία ζήτησε τη συνδρομή των συμμάχων για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά τη συντριβή το καλοκαίρι δύο ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο έδαφός της, τα οποία προέρχονταν από τη Λευκορωσία.

Την Παρασκευή, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σχέδια για την ενίσχυση της άμυνας στην ανατολική πτέρυγά του, δύο ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της, στην πρώτη γνωστή ανάλογη κίνηση από κράτος-μέλος της Συμμαχίας μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

