Εκτόξευση 19% για τη μετοχή της Baidu μετά το ΑΙ ντιλ

Η πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης στην Κίνα έχει εξασφαλίσει συμφωνία με τον κρατικό όμιλο China Merchants Group για την ανάπτυξη μοντέλων AI.

Εκτόξευση 19% για τη μετοχή της Baidu μετά το ΑΙ ντιλ

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:40

Η Baidu εκτινάχθηκε άνω του 19% την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα επεκτείνει δραστικά τη δραστηριότητά της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Προηγουμένως, η Baidu, η πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης στην Κίνα, είχε εξασφαλίσει συμφωνία με τον κρατικό όμιλο China Merchants Group για την ανάπτυξη μοντέλων AI.

Ο ψηφιακός βοηθός της εταιρείας, Ernie Bot, που λανσαρίστηκε το 2023, φέρεται να έχει ξεκινήσει εκπαίδευση στο ιδιόκτητο chip Kunlun P800 της Baidu.


 

 


