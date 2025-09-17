Εκτόξευση 19% για τη μετοχή της Baidu μετά το ΑΙ ντιλ

Η Baidu εκτινάχθηκε άνω του 19% την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα επεκτείνει δραστικά τη δραστηριότητά της στην τεχνητή νοημοσύνη.
Προηγουμένως, η Baidu, η πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης στην Κίνα, είχε εξασφαλίσει συμφωνία με τον κρατικό όμιλο China Merchants Group για την ανάπτυξη μοντέλων AI.
Ο ψηφιακός βοηθός της εταιρείας, Ernie Bot, που λανσαρίστηκε το 2023, φέρεται να έχει ξεκινήσει εκπαίδευση στο ιδιόκτητο chip Kunlun P800 της Baidu.
Baidu απογειώνεται στο χρηματιστήριο – Νέα εποχή με AI και Ernie Bot
Η Baidu ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην τεχνητή νοημοσύνη με συμφωνίες και ιδιόκτητη τεχνολογία, στέλνοντας τη μετοχή της σε εντυπωσιακή άνοδο άνω του 19%.