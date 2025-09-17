#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πάπας Λέων ΙΔ': Δεν ξεκίνησε κανένα πόλεμο το ΝΑΤΟ

Ο ποντίφικας απάντησε στη δήλωση που έκανε τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ότι το ΝΑΤΟ «βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία». «Οι Πολωνοί ανησυχούν επειδή αισθάνονται ότι ο εναέριος χώρος τους έχει παραβιαστεί», εξήγησε ο πάπας. «Είναι μια πολύ τεταμένη κατάσταση».

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:18

Δύο σύντομες απαντήσεις, που εκφράζουν την ανησυχία του για την χερσαία επιχείρηση των ισραηλινών στην πόλη της Γάζας αλλά και για τις δηλώσεις του Κρεμλίνου για ΝΑΤΟ και τον πόλεμο στην Ουκρανία, έδωσε ο Πάπας Λέων ΙΔ' στους δημοσιογράφους.

Φεύγοντας από το Castel Gandolfo για να επιστρέψει στο Βατικανό, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, σχολιάζοντας για τη Γάζα είπε πως «πρέπει πραγματικά να αναζητήσουμε άλλη λύση». «Πολλοί», είπε, «δεν έχουν πού να πάνε και αυτό είναι ανησυχητικό. Μίλησα και με τους δικούς μας εκεί, με τον εφημέριο, και για την ώρα θέλουν να μείνουν, αντέχουν ακόμα, αλλά πρέπει πραγματικά να αναζητήσουμε μια άλλη λύση».

Στην ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις δηλώσεις του Κρεμλίνου για έναν πόλεμο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, ο Πάπας είπε ότι: «το ΝΑΤΟ δεν ξεκίνησε κανέναν πόλεμο, οι Πολωνοί ανησυχούν επειδή αισθάνονται ότι ο εναέριος χώρος τους έχει παραβιαστεί, είναι μια πολύ τεταμένη κατάσταση. Η ανησυχία είναι μεγάλη».

