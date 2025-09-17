Σε χαμηλό δύο μηνών ο πληθωρισμός στη Νότια Αφρική

Ο πληθωρισμός στη Νότια Αφρική υποχώρησε απροσδόκητα στο χαμηλότερο επίπεδο των δύο τελευταίων μηνών τον Αύγουστο, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν μόλις 3,3% σε ετήσια βάση, όταν τον Ιούλιο είχαν καταγράψει άνοδο 3,5%, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να ενισχύσει την πεποίθηση των αναλυτών ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητο, στο 7%, το βασικό της επιτόκιο, μετά από μείωση 25 μονάδων βάσης που είχε προηγηθεί.

Άλλωστε τον Ιούλιο, η επιτροπή νομισματικής πολιτικής (MPC) της Πρετόρια ανακοίνωσε ότι επιδιώκει να διαμορφωθεί ο πληθωρισμός στο κατώτατο εύρος του στόχου 3%-6%.