Απολύσεις στις ΗΠΑ για σχόλια γύρω από τη δολοφονία Κερκ

Δεκάδες Αμερικανοί εργαζόμενοι απολύθηκαν μετά από σχόλιά τους για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ενώ συντηρητικοί αξιωματούχοι και ακτιβιστές ζητούν να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν όσοι γιόρταζαν τον θάνατό του.

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:15

Δεκάδες εργαζόμενοι στις ΗΠΑ, από δασκάλους μέχρι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, απολύθηκαν εξαιτίας δηλώσεών τους σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ενώ οι συντηρητικοί ζητούν τιμωρία για τον θάνατο του ακτιβιστή.

Μετά τη δολοφονία του Κερκ, κάποιοι συντηρητικοί αξιωματούχοι και ακτιβιστές ενθάρρυναν τους πολίτες να αναφέρουν όσους γιόρταζαν τον θάνατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όταν βλέπετε κάποιον να γιορτάζει τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, επισημάνετέ τον», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, ενώ φιλοξενούσε το podcast του Κερκ τη Δευτέρα. «Και, αν θέλετε, καλέστε και τον εργοδότη του».

Η United Airlines ανακοίνωσε ότι «έλαβε μέτρα για εργαζομένους» που προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τη δολοφονία. Η Nasdaq δήλωσε ότι «έλυσε, με άμεση ισχύ, τη συνεργασία με έναν υπάλληλο λόγω σχολίων που εγκρίνουν ή γιορτάζουν τη βία». Δεν ήταν σαφές αν οι αναφορές από το κοινό συνέβαλαν στις απολύσεις.

Η πολιτική ακτιβίστρια Ολίβια Κρόλτζικ κάλεσε επίσης σε τιμωρία όσων φαινόταν να γιορτάζουν τον θάνατο του Κερκ. Ακόμη και πριν από τα σχόλια του Vance τη Δευτέρα, είχε δημοσιεύσει στο X ότι είχε επικοινωνήσει με περισσότερους από 700 εργοδότες σχετικά με αναρτήσεις εργαζομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

