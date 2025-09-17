#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η ΕΕ ετοιμάζει 170 δισ. από ρωσικά assets για Ουκρανία

Η κίνηση που θα μπορούσε να μεταμορφώσει τα οικονομικά του Κιέβου αλλά ενέχει τον κίνδυνο σοβαρής αντιπαράθεσης με τη Μόσχα.

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:51

Οι Βρυξέλλες προετοιμάζουν τρόπους αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη δανείων ύψους 170 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, μια κίνηση που θα μπορούσε να μεταμορφώσει τα οικονομικά του Κιέβου αλλά ενέχει τον κίνδυνο σοβαρής αντιπαράθεσης με τη Μόσχα.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, τα σχέδια, που ζητούνταν εδώ και καιρό από την Ουκρανία αλλά συζητούνται έντονα εντός της ΕΕ, στοχεύουν στο να μεταφερθεί ουσιαστικά ρωσικό χρήμα στην Ουκρανία χωρίς να κατασχεθούν επίσημα τα περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με πέντε αξιωματούχους που γνωρίζουν τις προετοιμασίες, υπό ένα σενάριο, τα μετρητά από τα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας που βρίσκονται υπό κυρώσεις και φυλάσσονται στο Euroclear στο Βέλγιο, θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά ευρωπαϊκών ομολόγων μηδενικού επιτοκίου.

Το κεφάλαιο που θα συγκεντρωθεί θα μεταφέρεται στην Ουκρανία σε δόσεις.

