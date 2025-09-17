Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

Οι αξιωματούχοι της Fed αποφάσισαν όπως αναμενόταν να μειώσουν τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης και έστειλαν σήμα ότι θα συνεχίσουν τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής έως το τέλος της χρονιάς.

Μόνο το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Στίβεν Μιράν, μειοψήφισε, ζητώντας μεγαλύτερη μείωση κατά 50 μονάδες βάσης.

Η μείωση, η πρώτη από τον Δεκέμβριο, οδηγεί τα επιτόκια στο 4% με 4,25%.

Με βάση τις νέες προβλέψεις των αξιωματούχων της Fed για την πορεία του κόστους δανεισμού, η κεντρική τράπεζα θα προβεί σε δύο ακόμα μειώσεις 25 μονάδων βάσης εντός του 2025.

«Η Επιτροπή παρακολουθεί με προσοχή τα ρίσκα και από τις δύο πλευρές της εντολής της και κρίνει ότι έχουν αυξηθεί τα καθοδικά ρίσκα για την απασχόληση» τονίζεται στο ανακοινωθέν που δημοσιεύτηκε μετά το πέρας της διήμερης συνεδρίασης.

Όσον αφορά τις προβλέψεις για την οικονομία, η Fed αναμένει τώρα ότι η χρονιά θα κλείσει με τον πληθωρισμό στο 3%, την ανεργία στο 4,5% και ανάπτυξη 1,6%. Προηγουμένως προέβλεπε ανάπτυξη 1,4%.