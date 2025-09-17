#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πυραύλους και drones θα αγοράσει η Δανία

Η Κοπεγχάγη ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα απέναντι σε ενδεχόμενη ρωσική επίθεση, ενώ επιδιώκει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της στο 5% του ΑΕΠ ως το 2035.

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:12

Η Δανία σκοπεύει να αγοράσει πυραύλους και drones μεγαλύτερου βεληνεκούς σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την αποτρεπτική της ικανότητα απέναντι σε ενδεχόμενη ρωσική επίθεση, μεταδίδει το Bloomberg.

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή στάσης από την πλευρά της Κοπεγχάγης, η οποία παραδοσιακά επικεντρώνεται σε αγορές αμυντικών συστημάτων. Οι πρόσφατες ενέργειες της Μόσχας, όμως, (όπως οι διεισδύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο), καθιστούν σαφές ότι η Δανία πρέπει να αποκτήσει επιθετικά όπλα, σαν εκείνα που έχουν άλλες χώρες, δήλωσε η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν. Παρόλα αυτά, τόνισε ότι σκοπός του επανεξοπλισμού δεν είναι ο πόλεμος.

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πούλσεν είπε, πως με τον τρόπο αυτό η Δανία θα ενισχύσει την ικανότητα της, «να αντιμετωπίζει εν μέρει τις απειλές από αέρος, αλλά και να καταπολεμά πιο ενεργά τις απειλές από μακριά»

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου επανεξοπλισμού του ΝΑΤΟ. Επί του παρόντος η Κοπεγχάγη δαπανά περίπου το 3% του ΑΕΠ της για την άμυνα, ενώ στοχεύει να αυξήσει το ποσοστό αυτό σε 5% έως το 2035, σύμφωνα με τους νέους στόχους της Συμμαχίας.

