#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΕ: Εταιρική σχέση «μαστίγιο και καρότο» με την Ινδία

Τους πέντε πυλώνες της προτεινόμενης στρατηγικής σχέσης ΕΕ-Ινδίας παρουσίασε η Κομισιόν, δίνοντας έμφαση στο «αγκάθι» της Ρωσίας. Τα θέματα προς επίλυση σκιαγράφησαν Κάλας-Σέφτσοβιτς.

ΕΕ: Εταιρική σχέση «μαστίγιο και καρότο» με την Ινδία

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:27

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ινδίας, μέσα από συγκεκριμένους πυλώνες. Η Ινδία αποτελεί σήμερα την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία και «παράλληλα ζωτικό εταίρο για την ΕΕ», γεγονός που δημιουργεί νέες ευκαιρίες για στρατηγική συνεργασία, όπως ειπώθηκε στη συνέντευξη Τύπου από την Κάγια Κάλας, ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και τον Μάρος Σέφτσοβιτς, Ευρωπαίο επίτροπο Εμπορίου.

Η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας στηρίζεται σε πέντε πυλώνες. Την ευημερία και βιωσιμότητα, μέσα από την ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων. Την τεχνολογία και την καινοτομία, μέσα από την υποστήριξη κρίσιμων αναδυόμενων τεχνολογιών. Την ασφάλεια και την άμυνα, με στόχευση την εμβάθυνση της συνεργασίας σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας. Τη συνδεσιμότητα και ζητήματα παγκόσμιας εμβέλειας, όπως η προώθηση της συνεργασίας σε τρίτες χώρες. Τέλος, τη διευκόλυνση παραγόντων που σχετίζονται με την ενίσχυση της κινητικότητας δεξιοτήτων.

Στη συνέντευξη Τύπου κυριάρχησαν τα ερωτήματα για τη χρονική στιγμή της παρουσίασης, καθώς, όπως έθεσαν οι δημοσιογράφοι προς τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, η Ινδία πραγματοποίησε κοινές στρατηγικές ασκήσεις με τη Ρωσία, την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος με την Ουκρανία.

Η κα Κάλας απάντησε πως «υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε με την Ινδία. Στις συζητήσεις υπάρχουν προβλήματα, αλλά και προτάσεις. Θέλουμε να έχουμε σχέσεις αμοιβαία επωφελείς, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε και μαστίγιο και καρότο», τόνισε. Ο κ. Σέφτσοβιτς από την πλευρά του επισήμανε ότι «από την αρχή ήταν γνωστό ότι υπάρχουν διαφορές», εστιάζοντας στο πεδίο της συνεργασίας που μπορεί να υπάρξει.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άμεση δράση για την υπερταχεία μόδα ζητούν οι Σύνδεσμοι Ένδυσης – Κλωστοϋφαντουργίας της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με την Ινδονησία

Ινδία: Επενδύει $570 εκατ. για μείωση των εκπομπών ρύπων στην χαλυβουργία

Κάλας: Η Κομισιόν θα ανακοινώσει μέτρα για την άσκηση πίεσης στο Ισραήλ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο