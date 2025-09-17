Ουκρανία-ΗΠΑ: Πέφτουν τα πρώτα $150 εκατ. της συμφωνίας για τα ορυκτά

Η Ουκρανία και ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα δεσμεύσουν από 75 εκατομμύρια δολάρια η κάθε χώρα σ' ένα κοινό επενδυτικό ταμείο που αποτελεί μέρος της συμφωνίας του Κιέβου με την Ουάσιγκτον για τα ορυκτά, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης των ΗΠΑ έχει προβεί σε πιλοτική δέσμευση ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που θα καλύψει η Ουκρανία», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης (International Development Finance Corporation) αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η επένδυση θα υποστηρίξει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάκαμψη και θα ενισχύσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες φυσικών πόρων των ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν τα πρώτα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία στο πλαίσιο ενός νέου μηχανισμού που χρηματοδοτείται από άλλους συμμάχους, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Χεόρχι Τίχι.

Ο Αμερικανός αρμόδιος υφυπουργός Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι ενέκρινε έως και δύο αποστολές 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού, που ονομάζεται Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία ή PURL, ανέφεραν οι πηγές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ