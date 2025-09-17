Βραζιλία: Σε υψηλό 20 μηνών το ποσοστό αποδοχής του Λούλα

To ποσοστό αποδοχής του προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε λίγες μόλις ημέρες αφότου ο προκάτοχός του και πολιτικός του αντίπαλος καταδικάστηκε για συνωμοσία με σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησης.

Η αποδοχή του αριστερού ηγέτη αυξήθηκε στο 50,8% τον Σεπτέμβριο, από 47,9% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση LatAm Pulse, που διεξήχθη από την AtlasIntel για το Bloomberg News και δημοσιεύτηκε την Τετάρτη. Η δυσαρέσκεια απέναντί του μειώθηκε κατά πάνω από δύο ποσοστιαίες μονάδες την ίδια περίοδο, φτάνοντας στο 48,3%.

Η έρευνα δείχνει ότι ο Λούλα παραμένει ανταγωνιστικός καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο μιας τέταρτης προεδρικής θητείας, ενώ η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στις εντάσεις που αναμένεται να συνοδεύσουν τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους στη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής.

Ένα μέρος της έρευνας διεξήχθη την περίοδο αμέσως μετά την καταδίκη του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την προσπάθειά του να διατηρηθεί στην εξουσία μέσω πραξικοπήματος, που περιλάμβανε ακόμη και σχέδιο δολοφονίας του Λούλα. Ο Μπολσονάρου αναμένεται να ασκήσει έφεση.