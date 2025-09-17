ΕΕ: Ξεκινούν συνομιλίες για συμμετοχή Βρετανίας-Καναδά στο SAFE

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν την έναρξη διαπραγματεύσεων με τον Καναδά και τη Βρετανία ώστε οι δύο χώρες να αποκτήσουν πρόσβαση στο ταμείο 150 δισ. ευρώ του μπλοκ, το οποίο αποσκοπεί στην επιτάχυνση των επενδύσεων στην αμυντική βιομηχανία.

Η απόφαση για τη διεξαγωγή συνομιλιών σχετικά με την πρόσβαση στο πρόγραμμα «Δράση για την Ασφάλεια για την Ευρώπη» ήταν ομόφωνη, δήλωσε η εκ περιτροπής προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την οποία ασκεί επί του παρόντος η Δανία.

Εάν ολοκληρωθούν, οι συμφωνίες θα επιτρέψουν σε βρετανικές και καναδικές εταιρείες να συμμετέχουν σε κοινές προμήθειες που χρηματοδοτούνται από το SAFE. Αυτές θα προστεθούν στις συνεργασίες ασφάλειας και άμυνας που συνήψε πρόσφατα η ΕΕ με τα δύο κράτη, σημειώνει το Bloomberg.

Το πρόγραμμα SAFE αποτελεί μέρος της προσπάθειας της ΕΕ να ενισχύσει την αμυντική της ετοιμότητα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εν μέσω ανησυχιών ότι η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ θα περιορίσει τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Τα κεφάλαια διατίθενται επί του παρόντος κυρίως σε εταιρείες από κράτη μέλη της ΕΕ, με ειδικό καθεστώς που έχει δοθεί στην Ουκρανία.

Κι άλλα κράτη εκτός ΕΕ επιδιώκουν επίσης να συμμετάσχουν. Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, η χώρα του οποίου επιδιώκει την ένταξή της στην ΕΕ, δήλωσε στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στις Βρυξέλλες σήμερα Τετάρτη ότι ήθελε να συζητήσει πώς η χώρα του θα μπορούσε επίσης να έχει πρόσβαση στο SAFE.

Η Τουρκία, παρά τις ελληνικές ενστάσεις, και η Νότια Κορέα έχουν επίσης ζητήσει πρόσβαση στο ταμείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προ ημερών μια προσωρινή κατανομή 150 δισεκατομμυρίων ευρώ σε οικονομική βοήθεια.

Η Πολωνία αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο της χρηματοδότησης της ΕΕ. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου για να υποβάλουν συγκεκριμένα έργα για χρηματοδότηση.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην παραγωγή αμυντικών δυνατοτήτων που χρειάζεται περισσότερο η Ευρώπη, όπως drones, κυβερνοάμυνα, πυραύλους ή αεροπορική ασπίδα, ως ισχυρό στρατιωτικό αποτρεπτικό μέσο απέναντι στη Ρωσία.