Bloomberg: Ο Μπέσεντ είχε διαπράξει την ίδια «στεγαστική απάτη» με την Κουκ της Fed

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είχε κάποτε συμφωνήσει να δηλώσει δύο διαφορετικά σπίτια του ως «κύρια κατοικία» ταυτόχρονα, μια παρόμοια ενέργεια με αυτή που επικαλέστηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όταν επιχείρησε να αποπέμψει την αξιωματούχο της Fed, Λίζα Κουκ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπέσεντ υπέγραψε τον Σεπτέμβριο του 2007 έγγραφα που ανέφεραν ότι κατοικίες τόσο στο Μπέντφορντ Χιλς της Νέας Υόρκης όσο και στο Πρόβινσταουν της Μασαχουσέτης αποτελούσαν η καθεμία την κύρια κατοικία του.

Η Κουκ, όπως είχε αναφερθεί και σε προηγούμενα ρεπορτάζ, φέρεται να είχε υπογράψει συμβάσεις στεγαστικών δανείων, δηλώνοντας ότι κατοικίες στο Αν Άρμπορ του Μίσιγκαν και στην Ατλάντα ήταν και οι δύο η κύρια κατοικία της.

Η Κουκ υπέγραψε τα συγκεκριμένα έγγραφα με διαφορά δύο εβδομάδων, το καλοκαίρι του 2021, λίγο πριν διοριστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed.

Ο Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδοτήσεων Κατοικίας (Federal Housing Finance Agency), Μπιλ Πάλτε, έχει επανειλημμένα κατηγορήσει την Κουκ για απάτη σχετική με στεγαστικά δάνεια, έχοντας δημοσιεύσει τα δανειακά της έγγραφα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Αύγουστο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε ποινική έρευνα για την Κουκ μετά από σχετική παραπομπή από τον Πάλτε.

Ο Τραμπ δήλωσε στις 25 Αυγούστου ότι αποπέμπει την Κουκ, βασιζόμενος στις κατηγορίες του Πάλτε. Η Κουκ, η οποία έχει καταθέσει μήνυση για να μπλοκάρει την απόλυσή της, αρνείται οποιαδήποτε διάπραξη απάτης στεγαστικού δανείου.

Δικαστής περιφερειακού δικαστηρίου στην Ουάσιγκτον, καθώς και ομοσπονδιακό εφετείο, έχουν αποφανθεί ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να αποπέμψει την Κουκ όσο εκκρεμεί η αγωγή της.

Η απόπειρα του Τραμπ να απομακρύνει την Κουκ ήρθε μετά από μήνες ανεπιτυχών πιέσεων προς τη Fed για μείωση των επιτοκίων.