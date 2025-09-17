Ομπάμα: Σε σημείο καμπής οι ΗΠΑ μετά τη δολοφονία Κερκ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα «σημείο καμπής» μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ — και ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντί να είναι ενωτικός διαιρεί ακόμα περισσότερο τη χώρα.

«Δεν υπάρχουν “ναι μεν αλλά” γι’ αυτό: η βασική αρχή του δημοκρατικού μας συστήματος είναι ότι πρέπει να μπορούμε να διαφωνούμε και να έχουμε πραγματικά έντονες συζητήσεις χωρίς να καταφεύγουμε στη βία», είπε ο Ομπάμα το βράδυ της Τρίτης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Έρι της Πενσυλβάνια.

«Και όταν συμβαίνει σε κάποιους, ακόμα κι αν νομίζεις πως είναι “από την αντίπαλη πλευρά”, αυτό είναι απειλή για όλους μας», πρόσθεσε. «Και πρέπει να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι στο να τις καταδικάζουμε» τόνισε σύμφωνα με το Associated Press.

Απαντώντας σε ερωτήσεις στη χθεσινή εκδήλωση, αναφέρθηκε στη ρητορική του Τραμπ μετά τη δολοφονία του Κερκ, καθώς και σε άλλες ενέργειες της κυβέρνησης.

Το μήνυμα από τον Τραμπ και τους συνεργάτες του μετά τη δολοφονία του Κερκ, που χαρακτηρίζουν τους πολιτικούς αντιπάλους «βδέλλες, εχθρούς … αποτυπώνει ένα ευρύτερο πρόβλημα», είπε ο Ομπάμα.