#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ομπάμα: Σε σημείο καμπής οι ΗΠΑ μετά τη δολοφονία Κερκ

Η βασική αρχή του δημοκρατικού μας συστήματος είναι ότι πρέπει να μπορούμε να διαφωνούμε και να έχουμε πραγματικά έντονες συζητήσεις χωρίς να καταφεύγουμε στη βία, τόνισε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ομπάμα: Σε σημείο καμπής οι ΗΠΑ μετά τη δολοφονία Κερκ

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:12

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα «σημείο καμπής» μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ — και ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντί να είναι ενωτικός διαιρεί ακόμα περισσότερο τη χώρα.

«Δεν υπάρχουν “ναι μεν αλλά” γι’ αυτό: η βασική αρχή του δημοκρατικού μας συστήματος είναι ότι πρέπει να μπορούμε να διαφωνούμε και να έχουμε πραγματικά έντονες συζητήσεις χωρίς να καταφεύγουμε στη βία», είπε ο Ομπάμα το βράδυ της Τρίτης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Έρι της Πενσυλβάνια.

«Και όταν συμβαίνει σε κάποιους, ακόμα κι αν νομίζεις πως είναι “από την αντίπαλη πλευρά”, αυτό είναι απειλή για όλους μας», πρόσθεσε. «Και πρέπει να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι στο να τις καταδικάζουμε» τόνισε σύμφωνα με το Associated Press. 

Απαντώντας σε ερωτήσεις στη χθεσινή εκδήλωση, αναφέρθηκε στη ρητορική του Τραμπ μετά τη δολοφονία του Κερκ, καθώς και σε άλλες ενέργειες της κυβέρνησης. 

Το μήνυμα από τον Τραμπ και τους συνεργάτες του μετά τη δολοφονία του Κερκ, που χαρακτηρίζουν τους πολιτικούς αντιπάλους «βδέλλες, εχθρούς … αποτυπώνει ένα ευρύτερο πρόβλημα», είπε ο Ομπάμα.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Bloomberg: Ο Μπέσεντ είχε διαπράξει την ίδια «στεγαστική απάτη» με την Κουκ της Fed

Απολύσεις στις ΗΠΑ για σχόλια γύρω από τη δολοφονία Κερκ

Επενδύσεις... $30 δισ. στις ΗΠΑ ανακοίνωσε η GSK

Εκλεκτός του Τραμπ η νέα προσθήκη στο δ.σ. της Fed

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο