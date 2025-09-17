#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πυρηνικά: Πρόθυμη να βρει δίκαιη λύση με τους Ευρωπαίους η Τεχεράνη

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τους ομολόγους του της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, ο Ιρανός ΥΠΕΞ κάλεσε τις τρεις χώρες να υιοθετήσουν «υπεύθυνη και ανεξάρτητη προσέγγιση και να μην επηρεάζονται από άλλους παράγοντες». Αιχμές κατά ΗΠΑ.

Πυρηνικά: Πρόθυμη να βρει δίκαιη λύση με τους Ευρωπαίους η Τεχεράνη

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:29

Το Ιράν είναι πρόθυμο να βρει μια «δίκαιη και ισορροπημένη» λύση με τους Ευρωπαίους όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, δήλωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τους ομολόγους του της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας.

«Το Ιράν είναι πρόθυμο να βρει μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση που θα εγγυάται τα αμοιβαία συμφέροντα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πρέπει οι τρεις χώρες να υιοθετήσουν υπεύθυνη και ανεξάρτητη προσέγγιση και να μην επηρεάζονται από άλλους παράγοντες», δήλωσε ο Αραγτσί.

Βερολίνο, Παρίσι και Λονδίνο κατέστησαν σαφές σήμερα στην Τεχεράνη ότι αναμένουν χειροπιαστά βήματα για το πυρηνικό της πρόγραμμα ώστε να αποφύγουν την επαναφορά των κυρώσεων.

Νωρίτερα σήμερα η Τεχεράνη αποκάλεσε «ανοησίες» τις πρόσφατες επικρίσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για το πυραυλικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, συνιστά «απαράδεκτο κίνδυνο».

«Οι δηλώσεις του είναι ανοησίες», δήλωσε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν πρέπει να κάνουν σχόλια για τις αμυντικές ικανότητες ενός έθνους που αποφάσισε να προασπίσει την ανεξαρτησία του με κάθε κόστος».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΙΑΕΑ για νέα συμφωνία με Ιράν: Περιλαμβάνει «όλες τις εγκαταστάσεις»

IAEA: Ο χρόνος εξαντλείται για τις συζητήσεις που αφορούν τις επιθεωρήσεις

ΙΑΕΑ: Εντός ημερών ίσως ολοκληρωθούν οι συνομιλίες με το Ιράν για τις επιθεωρήσεις

Ιράν: Πιθανή μια νέα πολεμική σύρραξη με το Ισραήλ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο