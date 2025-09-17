Πυρηνικά: Πρόθυμη να βρει δίκαιη λύση με τους Ευρωπαίους η Τεχεράνη

Το Ιράν είναι πρόθυμο να βρει μια «δίκαιη και ισορροπημένη» λύση με τους Ευρωπαίους όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, δήλωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τους ομολόγους του της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας.

«Το Ιράν είναι πρόθυμο να βρει μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση που θα εγγυάται τα αμοιβαία συμφέροντα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πρέπει οι τρεις χώρες να υιοθετήσουν υπεύθυνη και ανεξάρτητη προσέγγιση και να μην επηρεάζονται από άλλους παράγοντες», δήλωσε ο Αραγτσί.

Βερολίνο, Παρίσι και Λονδίνο κατέστησαν σαφές σήμερα στην Τεχεράνη ότι αναμένουν χειροπιαστά βήματα για το πυρηνικό της πρόγραμμα ώστε να αποφύγουν την επαναφορά των κυρώσεων.

Νωρίτερα σήμερα η Τεχεράνη αποκάλεσε «ανοησίες» τις πρόσφατες επικρίσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για το πυραυλικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, συνιστά «απαράδεκτο κίνδυνο».

«Οι δηλώσεις του είναι ανοησίες», δήλωσε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν πρέπει να κάνουν σχόλια για τις αμυντικές ικανότητες ενός έθνους που αποφάσισε να προασπίσει την ανεξαρτησία του με κάθε κόστος».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ