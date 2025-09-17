Πάουελ: «Διαχείριση κινδύνου» η σημερινή μείωση επιτοκίων

O πληθωρισμός έχει αυξηθεί τελευταία και παραμένει σε ανεβασμένα επίπεδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά το πέρας της διήμερης συνεδρίασης της κεντρικής τράπεζας.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι ο πληθωρισμός στα αγαθά συνεχίζει να αυξάνεται ενώ στις υπηρεσίες συνεχίζει να μειώνεται.

Όσον αφορά τον αντίκτυπο των δασμών στις τιμές, ο Πάουελ είπε ότι μένει να φανεί ποιος θα είναι ακριβώς. Ο κίνδυνος επίμονου πληθωρισμού από τους δασμούς πρέπει να αξιολογηθεί, τόνισε, αλλά επισήμανε ότι είναι μικρότερος σε σχέση με τον Απρίλιο.

Ο Πάουελ υποστήριξε ότι υπάρχει σίγουρα κάποια μεταφορά του υψηλότερου κόστους από τις επιχειρήσεις στους καταναλωτές, λέγοντας ότι ο πληθωρισμός αγαθών ήταν αρνητικός για 25 χρόνια και την τελευταία χρόνια είναι 1,2%.

Όπως σημείωσε, οι χαμηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την επιβράδυνση των καταναλωτικών δαπανών.

Ο Πάουελ τόνισε ότι οι νέες θέσεις εργασίας έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά, εξέλιξη που αντανακλά ως επί το πλείστον τη μικρότερη εισροή μεταναστών και τη μείωση των δαπανών.

Ο πρόεδρος της Fed τόνισε ότι η ζήτηση για εργασία έχει αποδυναμωθεί. Όπως πρόσθεσε, η ζήτηση για εργασία έχει υποχωρήσει λίγο περισσότερο από ότι η προσφορά, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στη μείωση της μετανάστευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να πει ότι η αγορά εργασίας είναι πλέον ισχυρή και τόνισε ότι τα ρίσκα είναι μεγαλύτερα για την απασχόληση σε σχέση με τον πληθωρισμό.

Ως εκ τούτου, σημείωσε ο Πάουελ, η Fed πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας «ουδέτερης» και όχι «περιοριστικής» νομισματικής πολιτικής.

Ένα πιο «ουδέτερο» επιτόκια θα είναι καλύτερο για την αγορά εργασίας, τόνισε. Η αγορά εργασίας αποδυναμώνεται και δεν θέλουμε να αποδυναμωθεί περαιτέρω, πρόσθεσε.

Ο ίδιος πάντως χαρακτήριε τη σημερινή μείωση επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης μια κίνηση «διαχείρισης κινδύνου».