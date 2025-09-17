#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πάουελ: «Διαχείριση κινδύνου» η σημερινή μείωση επιτοκίων

Ένα πιο «ουδέτερο» επιτόκιο θα είναι καλύτερο για την αγορά εργασίας, δήλωσε ο Πάουελ. Mικρότερες οι πιθανότητες για επίμονο πληθωρισμό λόγω των δασμών.

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:02

O πληθωρισμός έχει αυξηθεί τελευταία και παραμένει σε ανεβασμένα επίπεδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά το πέρας της διήμερης συνεδρίασης της κεντρικής τράπεζας. 

Ο ίδιος επανέλαβε ότι ο πληθωρισμός στα αγαθά συνεχίζει να αυξάνεται ενώ στις υπηρεσίες συνεχίζει να μειώνεται. 

Όσον αφορά τον αντίκτυπο των δασμών στις τιμές, ο Πάουελ είπε ότι μένει να φανεί ποιος θα είναι ακριβώς. Ο κίνδυνος επίμονου πληθωρισμού από τους δασμούς πρέπει να αξιολογηθεί, τόνισε, αλλά επισήμανε ότι είναι μικρότερος σε σχέση με τον Απρίλιο.

Ο Πάουελ υποστήριξε ότι υπάρχει σίγουρα κάποια μεταφορά του υψηλότερου κόστους από τις επιχειρήσεις στους καταναλωτές, λέγοντας ότι ο πληθωρισμός αγαθών ήταν αρνητικός για 25 χρόνια και την τελευταία χρόνια είναι 1,2%. 

Όπως σημείωσε, οι χαμηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την επιβράδυνση των καταναλωτικών δαπανών. 

Ο Πάουελ τόνισε ότι οι νέες θέσεις εργασίας έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά, εξέλιξη που αντανακλά ως επί το πλείστον τη μικρότερη εισροή μεταναστών και τη μείωση των δαπανών. 

Ο πρόεδρος της Fed τόνισε ότι η ζήτηση για εργασία έχει αποδυναμωθεί. Όπως πρόσθεσε, η ζήτηση για εργασία έχει υποχωρήσει λίγο περισσότερο από ότι η προσφορά, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στη μείωση της μετανάστευσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να πει ότι η αγορά εργασίας είναι πλέον ισχυρή και τόνισε ότι τα ρίσκα είναι μεγαλύτερα για την απασχόληση σε σχέση με τον πληθωρισμό. 

Ως εκ τούτου, σημείωσε ο Πάουελ, η Fed πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας «ουδέτερης» και όχι «περιοριστικής» νομισματικής πολιτικής. 

Ένα πιο «ουδέτερο» επιτόκια θα είναι καλύτερο για την αγορά εργασίας, τόνισε. Η αγορά εργασίας αποδυναμώνεται και δεν θέλουμε να αποδυναμωθεί περαιτέρω, πρόσθεσε. 

 Ο ίδιος πάντως χαρακτήριε τη σημερινή μείωση επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης μια κίνηση «διαχείρισης κινδύνου».

