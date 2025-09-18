United Group: Τι πραγματικά συμβαίνει με τα κανάλια στη Σερβία, ο ρόλος Σόλακ

Ανακοίνωση με την οποία «απορρίπτει ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς ότι ο Όμιλος επιδιώκει να περιορίσει ή με οποιονδήποτε τρόπο να υπονομεύσει την ανεξαρτησία της συντακτικής ομάδας των καναλιών N1 και Nova TV στη Σερβία ή να τα πουλήσει στην Telekom Srbija ή σε φορείς που συνδέονται με το σερβικό κράτος» εξέδωσε η United Group επισημαίνοντας ότι «οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς».

Στην ανακοίνωσή του ο όμιλος σημειώνει ότι «οι ειδησεογραφικές δραστηριότητες της United Group λειτουργούν με σαφή διαχωρισμό μεταξύ εμπορικής διαχείρισης και συντακτικών αποφάσεων, και η εταιρεία κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα στο συντακτικό και το εκτελεστικό προσωπικό.

Η ανεξαρτησία της ενημέρωσης είναι ιερή για τη σημερινή διοίκηση και τον βασικό μέτοχο BC Partners και δεν θα επηρεαστεί ποτέ από πολιτικές παρεμβάσεις ή σκοπιμότητες. Η United Group είναι μία εμπορική επιχείρηση, εστιασμένη στη δημιουργία αξίας σε όλες τις θυγατρικές της μέσα από υγιείς και ηθικές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Οι συντακτικές επιλογές για τα N1 και Nova λαμβάνονται από τις δημοσιογραφικές ομάδες, όχι από τα στελέχη της United Group, και δεν έχει υπάρξει καμία παρέμβαση από τη σημερινή διοίκηση. Αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα από τη δημοσιογραφική κάλυψη των N1 και Nova, η οποία συνεχίζεται με πλήρη ανεξαρτησία.

Τι ρόλο έπαιξε η προηγούμενη διοίκηση στην επηρεασμένη λήψη συντακτικών αποφάσεων και στη διαμόρφωση περιεχομένου σύμφωνα με την προσωπική της ατζέντα παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

Κάποιες ανησυχίες έχουν εκφραστεί από την Telekom Srbija σχετικά με τη συμπεριφορά της Aleksandra Subotić, η οποία δεν είναι μέλος του συντακτικού προσωπικού σε κανένα ειδησεογραφικό μέσο της United Group, και οι οποίες διερευνώνται σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας.

Η United Group και ο βασικός της μέτοχος, BC Partners, εργάζονται πάνω σε ένα μοντέλο για να διασφαλίσουν και να ενισχύσουν την ανεξαρτησία των συντακτών των καναλιών N1 και Nova».

Η ανακοίνωση συνεχίζει σημειώνοντας ότι τα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνουν ρήτρες μη παρέμβασης, εποπτεία ανεξαρτησίας σε επίπεδο καναλιού και λειτουργία εξωτερικού διαμεσολαβητή. Στις αρχές Ιουλίου, δύο κορυφαίοι διεθνείς σύμβουλοι προσλήφθηκαν για να υποστηρίξουν αυτό το έργο.

Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η συντακτική ανεξαρτησία παραμένει ισχυρή και προστατευμένη από μη επιχειρηματικές και πολιτικές σκοπιμότητες, επισημαίνει.

Και συνεχίζει: «Η τρέχουσα διοίκηση του Ομίλου δεν είχε ποτέ καμία πρόθεση να πουλήσει τα ειδησεογραφικά του περιουσιακά στοιχεία στην Telekom Srbija ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα συνδεδεμένο με το κράτος. Οι μόνες συζητήσεις που έγιναν για πιθανή πώληση των N1 και Nova πραγματοποιήθηκαν υπό την προηγούμενη διοίκηση.

Μία τέτοια πώληση δεν ευθυγραμμίζεται προφανώς με την προτεραιότητα του Ομίλου να προστατεύσει την ανεξαρτησία, ενώ ενισχύει την ανθεκτικότητα, την αποδοτικότητα και την απόδοση σε όλες τις θυγατρικές.

Ο ιδρυτής και στενός συνεργάτης επιδίωξαν το κλείσιμο των σερβικών καναλιών τον Ιανουάριο 2025 Ορισμένες πρόσφατες εικασίες στα ΜΜΕ για τις ειδησεογραφικές δραστηριότητες στη Σερβία έχουν συνδεθεί με μια συνεχιζόμενη διαμάχη μετόχων.

Οποιαδήποτε αναφορά ότι οι συζητήσεις για αλλαγή της δομής των ειδησεογραφικών περιουσιακών στοιχείων ή πώληση δραστηριοτήτων στη Σερβία προέρχονται από τη σημερινή διοίκηση είναι ψευδής και εσκεμμένα παραπλανητική.

Τεκμηριωμένη αλληλογραφία από τον Ιανουάριο 2025 δείχνει ότι ο ιδρυτής και μειοψηφών μέτοχος του Ομίλου, Ντράγκαν Σόλακ, μέσω του μακροχρόνιου στενού του συνεργάτη Βλάντισλαβ Ράταγιατς, προσέγγισε την Telekom Srbija με προτάσεις για:

Αφαίρεση των N1 και Nova από την τηλεόραση στη Σερβία με αντάλλαγμα εφάπαξ ποσό περίπου €120 εκατ. Τα κανάλια θα αφαιρούνταν από τα καλωδιακά/δορυφορικά δίκτυα και θα λειτουργούσαν μόνο διαδικτυακά.

Τα κανάλια θα αφαιρούνταν από τα καλωδιακά/δορυφορικά δίκτυα και θα λειτουργούσαν μόνο διαδικτυακά. Πώληση των ειδησεογραφικών περιουσιακών στοιχείων της Σερβίας σε τρίτο μέρος.

Πώληση άλλων τμημάτων της σερβικής επιχείρησης στην Telekom Srbija, όπως τα Shoppster και D Express.

Αυτό προστίθεται σε ένα μπόνους €200 εκατ. που απαίτησε ο Σόλακ από την Summer Parent, την τελική μητρική εταιρεία της United Group, για την υποτιθέμενη διευκόλυνση της πώλησης των δραστηριοτήτων της United Group στη Σερβία.

Το συντακτικό προσωπικό των N1 και Nova φαίνεται ότι είχε μείνει στο σκοτάδι σχετικά με αυτές τις κινήσεις. Οι επιδιώξεις του Σόλακ και του αντιπροσώπου του, Βλάντισλαβ Ράταγιατς, δεν υιοθετήθηκαν και δεν αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική της σημερινής διοίκησης για τις ειδησεογραφικές δραστηριότητες στη Σερβία.

Οι ισχυρισμοί ότι η νέα ηγεσία επιδίωξε να «αποδυναμώσει» τα ανεξάρτητα ειδησεογραφικά κανάλια της Σερβίας είναι ψευδείς. Οι ίδιες ενέργειες που ο Σόλακ και ο Ράταγιατς ισχυρίζονται σήμερα ότι υλοποιεί ο Όμιλος, όπως αναφέρεται στον Τύπο, ήταν στην πραγματικότητα δικές τους πρωτοβουλίες στις αρχές του έτους.

Για να είναι σαφές: