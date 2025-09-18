#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρωσία: Μεγάλη εγκατάσταση της Gazprom έπληξαν ουκρανικά drones

Σε εξέλιξη επιχειρήσεις για την κατάσβεση πυρκαγιάς που προκλήθηκε από την επίθεση. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:19

Στο συγκρότημα επεξεργασίας πετρελαίου και πετροχημικών της Gazprom Neftekhim Salavat, επιτέθηκαν δύο ουκρανικά drones, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφέρειας Μπασκορτοστάν Ράντι Χαμπίροφ, ο οποίος μίλησε στο κανάλι του στο Telegram σήμερα, Πέμπτη.

Σημειώνεται πως αυτό το συγκρότημα είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας, στην περιοχή.

«Αξιολογούμε την έκταση της ζημιάς. Αυτή τη στιγμή σβήνουμε την πυρκαγιά. Όλες οι υπηρεσίες (εκτάκτου ανάγκης) βρίσκονται επί τόπου», είπε, ενώ υπογράμμισε πως δεν υπήρξαν θύματα και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του συγκροτήματος άνοιξαν πυρ εναντίον των drones.

Παράλληλα ο Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, περιφερειακός διοικητής του Μπέλγκοροντ, που είναι στη νότια Ρωσία, στα σύνορα με την Ουκρανία, ανέφερε σήμερα ότι οι Ουκρανικές Ενοπλες Δυνάμεις επιτέθηκαν σε οικισμούς στην περιοχή χρησιμοποιώντας περισσότερα από 110 drones τις τελευταίες 24 ώρες.

«Στην πόλη Σεμπεκίνο, μια επίθεση με drone σε ένα όχημα είχε ως αποτέλεσμα έναν θάνατο και έναν ακόμη τραυματισμό. Ο τραυματίας νοσηλεύτηκε στο περιφερειακό κλινικό νοσοκομείο», δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr

