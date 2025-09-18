Τραμπ κατά Νετανιάχου: «Με γ@μ@ει»

Ο πρόεδρος Τραμπ είναι απογοητευμένος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το ερώτημα είναι αν θα θυμώσει ποτέ αρκετά ώστε να κάνει κάτι γι’ αυτό, γράφει η WSJ.

Ο Τραμπ έχει πει σε αρκετούς συμβούλους τις τελευταίες εβδομάδες ότι ο Νετανιάχου προτιμά να χρησιμοποιεί στρατιωτική βία για να εξαναγκάσει τη Χαμάς σε παράδοση, αντί της προτιμώμενης μεθόδου του προέδρου, μιας εκεχειρίας μέσω διαπραγμάτευσης. Η απογοήτευσή του κορυφώθηκε την περασμένη εβδομάδα, λίγες ώρες μετά την επίθεση του Ισραήλ σε διαπραγματευτές της Χαμάς στο Κατάρ, μια επιχείρηση που απείλησε να εκτροχιάσει τις εύθραυστες ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Με γ@μ@ει», είπε ο Τραμπ για τον Νετανιάχου, σύμφωνα με αξιωματούχους που άκουσαν το σχόλιο. Ο Τραμπ μιλούσε με ανώτερους συμβούλους, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σχετικά με το πώς να απαντήσουν στα προκλητικά πλήγματα.

Τα μερικές φορές έντονα συναισθήματα του Τραμπ για τον Νετανιάχου έχουν προκαλέσει σύγχυση στην Ουάσιγκτον. Γιατί ο Τραμπ, που συνήθως θέλει να έχει το πάνω χέρι στις σχέσεις του, επιτρέπει στον Νετανιάχου να δρα επανειλημμένα σε άμεση αντίθεση με τις επιθυμίες του;

«Είναι κάπως αινιγματικό και αντιφατικό», είπε ο Σαλόμ Λίπνερ, που υπηρέτησε επτά διαδοχικούς Ισραηλινούς πρωθυπουργούς επί ένα τέταρτο του αιώνα και τώρα εργάζεται στο Atlantic Council, ένα think tank στην Ουάσιγκτον.

«Οι κινήσεις του Νετανιάχου έχουν παρατείνει τον πόλεμο στη Γάζα, έχουν δημιουργήσει προβλήματα στον Τραμπ με άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή και έχουν κάνει την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ εξαιρετικά δύσκολη», πρόσθεσε ο Λίπνερ, αναφερόμενος στην ομαλοποίηση σχέσεων του Ισραήλ με ορισμένες αραβικές χώρες.

Ο Τραμπ έχει κατά καιρούς χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα για τον Νετανιάχου, όπως όταν ο Ισραηλινός ηγέτης συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του στις εκλογές του 2020. Ωστόσο, η κριτική του Τραμπ φαίνεται να έκανε ελάχιστα για να αποθαρρύνει ή να αποδυναμώσει τον Νετανιάχου. «Είμαι μπερδεμένος και το ίδιο ισχύει για πολλούς Ισραηλινούς», είπε ο Ιταμάρ Ραμπίνοβιτς, πρώην πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ επί κυβέρνησης Κλίντον. «Βρίσκεται υπό πίεση και κάνει λάθη. Το μόνο που πραγματικά λειτουργεί υπέρ του είναι η στήριξη του Τραμπ».

Η αγανάκτηση του Τραμπ δεν έχει μετατραπεί σε οποιαδήποτε μορφή δημόσιας πίεσης: έχει αρνηθεί να χρησιμοποιήσει τη συντριπτική στρατιωτική και πολιτική στήριξη της Αμερικής προς το Ισραήλ, καθώς και τη θερμή προσωπική του σχέση με τον Νετανιάχου. Αντίθετα, έχει επιλέξει να παρακολουθεί παθητικά την ισραηλινή μεγάλης κλίμακας επίθεση στην Πόλη της Γάζας και να βλέπει τις προοπτικές της επιθυμητής ειρηνευτικής συμφωνίας του να απομακρύνονται.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει.