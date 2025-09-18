Σε επένδυση $5 δισ. στην Intel προχωρά η Nvidia

Η Nvidia θα επενδύσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Intel προκειμένου οι δύο εταιρείες, από κοινού, να αναπτύξουν τσιπ για υπολογιστές και κέντρα δεδομένων, σε μια απροσδόκητη κίνηση που στηρίζει έναν προβληματικό αντίπαλο εκτοξεύοντας τις μετοχές του.

Με τον αέρα της πολυτιμότερης εταιρείας στον κόσμο με όρους χρηματιστηριακής αξίας, η Nvidia θα αγοράσει κοινές μετοχές της Intel στα 23,28 δολάρια ανά μετοχή, ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες. Η Intel θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία γραφικών της Nvidia σε τσιπ υπολογιστών και θα παρέχει τους επεξεργαστές της για προϊόντα data centres που βασίζονται σε hardware της Nvidia. Οι δύο εταιρείες δεν έδωσαν χρονοδιάγραμμα για το πότε θα κυκλοφορήσουν τα πρώτα εξαρτήματα, ενώ δήλωσαν ότι δεν επηρεάζονται περαιτέρω τα μελλοντικά τους σχέδια. Οι μετοχές της Intel σημείωσαν άνοδο έως και 26% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Τα νέα κεφάλαια για την Intel ακολουθούν τη συμφωνία της κυβέρνησης Τραμπ να αποκτήσει μερίδιο 10% τον Αύγουστο. Η ιαπωνική SoftBank, η οποία έχει δεσμευτεί να επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια στην κατασκευή τσιπ και υποδομών cloud στις ΗΠΑ, πραγματοποίησε επίσης επένδυση έκπληξη ύψους 2 δισ. δολαρίων τον περασμένο μήνα, ενώ η Intel αντλεί επίσης μετρητά πουλώντας περιουσιακά στοιχεία σε επενδυτές. Οι τρέχουσες δραστηριότητές της, που έχουν πληγεί από απώλειες μεριδίου αγοράς, δεν μπορούν να επωμιστούν το βάρος των εντατικών δαπανών που σχετίζονται με την προσπάθεια κατασκευής ημιαγωγών αιχμής.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο ανταγωνιστριών εταιρειών με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια υπογραμμίζει πώς έχει μεταβληθεί η ισορροπία δυνάμεων στον κλάδο των υπολογιστών.

Η Intel θα προσφέρει τσιπ υπολογιστών που συνδυάζουν την επεξεργασία γενικής χρήσης με ισχυρά στοιχεία γραφικών από τη Nvidia, βοηθώντας τη να ανταγωνιστεί καλύτερα την Advanced Micro Devices, η οποία έχει κατακτήσει μερίδιο αγοράς σε επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές. Η AMD είναι ο πλησιέστερος ανταγωνιστής της Nvidia στα τσιπ γραφικών. Η ηγέτιδα της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να αξιολογεί εάν θα αναθέσει την παραγωγή των τσιπ της στην Intel, αλλά δεν έχει προς το παρόν εκπονήσει σχετικά σχέδια.

Στα data centres, όπου κυριαρχούν οι επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia και έχουν ρίξει την Intel σε δευτερεύοντες ρόλους, η Intel θα παρέχει επεξεργαστές για ενσωμάτωση σε ορισμένα προϊόντα. Καθώς η Nvidia συνδυάζει όλο και περισσότερο τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της σε μεγαλύτερα clusters υπολογιστών, οι επεξεργαστές πρέπει να χειρίζονται τις γενικές εργασίες για τις οποίες οι ημιαγωγοί γραφικών της δεν είναι ιδανικοί.

Στο κλείσιμο της Τετάρτης, η Intel είχε χρηματιστηριακή αξία 116 δισ. δολαρίων, που σημαίνει ότι η Nvidia αποκτά μερίδιο μικρότερο από 5%. Η Nvidia έχει κεφαλαιοποίηση άνω των 4 τρισ. δολαρίων.

Η δύναμη της Nvidia να καθορίζει το μέλλον του κλάδου, και τώρα η ρεαλιστική προσπάθεια της Intel να συνεργαστεί μαζί της, βασίζεται στην απόλυτη κυριαρχία της Nvidia στην υπολογιστική τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία διέκρινε την ανάγκη για νέους τύπους τσιπ και λογισμικού πριν από το ντεμπούτο υπηρεσιών όπως το ChatGPT της OpenAI και τα είχε έτοιμα πριν από οποιονδήποτε από τους ανταγωνιστές της. Όταν οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου έσπευσαν να κατασκευάσουν κέντρα δεδομένων για να βεβαιωθούν ότι θα μπορούσαν να τρέξουν στη νέα εποχή της πληροφορικής, στράφηκαν στα τσιπ της Nvidia.

Μόλις το 2022, η Intel είχε πάνω από διπλάσια έσοδα από την Nvidia. Η εταιρεία που έδωσε το όνομά της στη Silicon Valley κυριαρχούσε στην πληροφορική, από φορητούς υπολογιστές έως κέντρα δεδομένων, με τους μικροεπεξεργαστές της. Ωστόσο, άργησε να λανσάρει το είδος του τσιπ επιτάχυνσης που προσφέρει η Nvidia και δεν κατάφερε να κερδίσει σημαντικό μερίδιο αγοράς σ' αυτό τον τομέα.

Φέτος, η Nvidia οδεύει προς πωλήσεις 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Wall Street. Κάποια στιγμή του χρόνου, θα έχει περισσότερα έσοδα ανά τρίμηνο από όσα έχει η Intel σε ένα χρόνο. Η μονάδα data centre της, από μόνη της, είναι μεγαλύτερη από τις πωλήσεις οποιασδήποτε άλλης εταιρείας τσιπ.