Μέρτς: Ζούμε πάνω από τις δυνάμεις μας, 31% του ΑΕΠ για συντάξεις

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία «ζει πέρα από τις δυνατότητές της εδώ και χρόνια», με τους ειδικούς πλέον να προειδοποιούν ότι η χώρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει καταστροφή χωρίς οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Ο συντηρητικός Γερμανός ηγέτης προκάλεσε σάλο αφού δήλωσε ότι η χώρα δεν μπορεί πλέον να αντέξει το κόστος του συνταξιοδοτικού της συστήματος, το οποίο έχει εκτοξευθεί σε πάνω από 31% του ΑΕΠ – ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.

Ο Μερτς προειδοποίησε επίσης για την ανάγκη «επώδυνων» μέτρων λιτότητας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι νέοι Γερμανοί θα έχουν οποιαδήποτε μελλοντική προοπτική.

Ο οικονομικός σύμβουλος Μαρσέλ Φρατσέρ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών, δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει το ετήσιο κόστος των συντάξεων ύψους 400 δισ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα 10 χρόνια.

Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ το υπουργείο Οικονομίας ανέφερε την περασμένη εβδομάδα σε μια έκθεση ότι το γερμανικό συνταξιοδοτικό σύστημα είναι «δυσλειτουργικό» και αποτελεί μια «σοβαρή» απειλή για την οικονομία, προβλέποντας ότι μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας θα υπάρχει ένας συνταξιούχος για κάθε δύο άτομα σε ηλικία εργασίας.

Η υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, πρόσθεσε ότι υπάρχει μια «βαθιά και επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση», ώστε να διασφαλιστεί ότι η Γερμανία θα μπορέσει να αντέξει το κόστος των συντάξεων.

Ωστόσο, η Μπέλμπελ Μπας, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του Μερτς «βλακείες», ενώ ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, εξήρε το κοινωνικό κράτος ως έναν «θησαυρό» και έναν «πόρο που έκανε τη χώρα μας αυτό που είναι», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι το «σύστημα ραγίζει».

Η συζήτηση αυτή έρχεται μετά την αποκάλυψη, νωρίτερα φέτος, ότι η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2024, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία.