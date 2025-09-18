#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τραμπ: Ο Πούτιν με έχει απογοητεύσει

Ο Τραμπ είπε ότι ήλπιζε ότι θα ήταν σε θέση να σταματήσει τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας εξαιτίας της σχέσης του με τον Πούτιν.

Τραμπ: Ο Πούτιν με έχει απογοητεύσει

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:54

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως η επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία έχει γίνει πιο περίπλοκη απ’ όσο περίμενε κι ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον έχει απογοητεύσει.

«Με απογοήτευσε. Πραγματικά με έχει απογοητεύσει», ανέφερε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

 

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Τραμπ είπε ότι ήλπιζε ότι θα ήταν σε θέση να σταματήσει τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας εξαιτίας της σχέσης του με τον Πούτιν. 

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη στην Αλάσκα δεν ήταν λάθος. 

Αν η τιμή του πετρελαίου πέσει ο Πούτιν δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να διακόψει τον πόλεμο, είπε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι είναι απογοητευμένος από τις άλλες χώρες που αγοράζουν ρωσικό αργό. 

«Τις τελευταίες ημέρες ο Πούτιν έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο» είπε από την πλευρά του ο Στάρμερ. «Αυτές δεν είναι ενέργειες κάποιου που θέλει ειρήνη» πρόσθεσε. 

 

