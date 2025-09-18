#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ευρώπη: Σε επίπεδα ρεκόρ οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα λόγω των δασικών πυρκαγιών

Οι εκτιμήσεις για τις συνολικές ετήσιες εκπομπές CO2 σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι υψηλότερες» που έχουν καταγραφεί από τότε που υπάρχουν δεδομένα της CAMS.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:11

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, που συνδέονται με τις δασικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, ανήλθαν στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που υπάρχουν καταγραφές – δηλαδή εδώ και 23 χρόνια – στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του προγράμματος Copernicus (Copernicus Atmosphere Monitoring Service / CAMS)

Μετά τους καλοκαιρινούς μήνες που χαρακτηρίστηκαν από «έντονες δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη», ιδίως στην Ιβηρική Χερσόνησο, «οι εκτιμήσεις για τις συνολικές ετήσιες εκπομπές CO2 σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο είναι – από τα τέλη Αυγούστου και ενώ η περίοδος των πυρκαγιών δεν έχει παρέλθει – οι υψηλότερες» που έχουν καταγραφεί από τότε που υπάρχουν δεδομένα της CAMS, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εκδόθηκε σήμερα.

