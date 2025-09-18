ΗΠΑ: Σε χαμηλό έτους τα στεγαστικά επιτόκια

Tα στεγαστικά επιτόκια στις ΗΠΑ συνέχισαν να κινούνται χαμηλότερα, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το μέσο 30ετές επιτόκιο ενός σταθερού στεγαστικού δανείου υποχώρησε στο 6,26% από 6,35% την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε σε ανακοίνωση η Freddie Mac.

Το επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο από τις αρχές Οκτωβρίου.

Το κόστος δανεισμού έχει μειωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για αναχρηματοδότηση δανείων. Ωστόσο, τα φθηνότερα επιτόκια συνοδεύονται από μεγαλύτερη οικονομική αβεβαιότητα, η οποία πιθανόν να αποτρέψει κάποιους δυνητικούς αγοραστές.

Τα σημάδια αποδυνάμωσης στην αγορά εργασίας ήταν βασικός λόγος πίσω από την απόφαση της Fed να μειώσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας την Τετάρτη. Ήταν η πρώτη μείωση εδώ και εννέα μήνες, ενώ οι αξιωματούχοι προβλέπουν ακόμη δύο μειώσεις μέσα στο έτος.