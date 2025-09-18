Ιταλία: Λιμενεργάτες μπλόκαραν τη φόρτωση πυρομαχικών σε ισραηλινό πλοίο

Εργαζόμενοι στο λιμάνι της ιταλικής πόλης Ραβένα, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, μπλόκαραν τη φόρτωση δύο κοντέινερ με πυρομαχικά, τα οποία είχαν ως προορισμό την ισραηλινή πόλη της Χάιφα.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, τα κοντέινερ φέρονται να προέρχονταν από την Τσεχία και την Ουγγαρία και θα έπρεπε να μεταφερθούν στο Ισραήλ με πλοίο της ισραηλινής ναυτιλιακής Zim. Oι λιμενεργάτες αρνήθηκαν να τα φορτώσουν και ο δήμος στήριξε την πρωτοβουλία τους, μέσω της εταιρίας που διαχειρίζεται τον χώρο του λιμανιού.

Ο δήμαρχος Ραβένας Αλεσάντρο Μπαρατόνι δήλωσε ότι «πληροφορήθηκε πως τα δύο φορτηγά που είχαν μεταφέρει τα κοντέινερ απομακρύνθηκαν από το λιμάνι της πόλης» και «ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην επίτευξη του αποτελέσματος αυτού».

«Δεν γνωρίζω τίποτα σχετικά με όσα συνέβησαν στη Ραβένα διότι δεν πρόκειται για ιταλικά όπλα και πολεμοφόδια. Λυπάμαι, δεν στείλαμε ιταλικά όπλα στο Ισραήλ», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι απαντώντας σε ερώτηση της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια παρέμβασής του στην Γερουσία της Ρώμης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ