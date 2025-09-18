#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισραήλ: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος από την Υεμένη συνετρίβη στον περίβολο ξενοδοχείου

Δεν αναφέρθηκαν θύματα, παρά μόνο ζημιές περιορισμένης έκτασης.

Ισραήλ: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος από την Υεμένη συνετρίβη στον περίβολο ξενοδοχείου

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:01

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα πως ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε «εξ ανατολών» συνετρίβη στην πόλη Εϊλάτ, λίγη ώρα αφότου ήχησαν σειρήνες συναγερμού στην περιοχή.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επίθεση των Χούθι από την Υεμένη, ενώ μεταδίδουν βίντεο από κάμερα ασφαλείας ξενοδοχείου που κατέγραψε τη στιγμή της συντριβής του drone στον περίβολο του κτιρίου. Δεν αναφέρθηκαν θύματα, παρά μόνο ζημιές περιορισμένης έκτασης.

Από τις 18 Μαρτίου, όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν ξανά επιθέσεις εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει από την Υεμένη περισσότερους από 80 βαλλιστικούς πυραύλους και περίπου 40 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης

Στρατιωτική υποδομή των Χούθι έπληξε το Ισραήλ

Ισραήλ: Προτείνει πάγωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια από την Ιορδανία

Νέες ισραηλινά πλήγματα κατά των Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο