Ισραήλ: Προτείνει πάγωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια από την Ιορδανία

Μετά την επίθεση στο συνοριακό πέρασμα Άλενμπι, ο ισραηλινός στρατός εισηγείται αναστολή της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας που προέρχεται από την Ιορδανία με κατεύθυνση τη Γάζα.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:50

Ο ισραηλινός στρατός εισηγήθηκε αναστολή της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιορδανία που προορίζεται για τη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε δύο στρατιώτες στο συνοριακό πέρασμα Άλενμπι μεταξύ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας.

«Λόγω αυτής της επίθεσης, ο αρχηγός του επιτελείου (…) συνέστησε στην πολιτική ηγεσία να αναστείλει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιορδανία έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για το περιστατικό και αναθεωρηθεί η διαδικασία ελέγχου για τους Ιορδανούς οδηγούς», ανέφερε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν από ένοπλο στο συνοριακό πέρασμα της γέφυρας Άλενμπι, προτού ο δράστης πέσει νεκρός από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας. Την επίθεση καταδίκασε η Ιορδανία, επιβεβαιώνοντας πως ο δράστης ήταν Ιορδανός και οδηγούσε φορτηγό που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

