Κρίσιμο τηλεφώνημα Τραμπ-Σι με το βλέμμα σε TikTok και εμπόριο

Η σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Κινέζου Προέδρου, Σι Τζινπίνγκ μπορεί να καθορίσει την τύχη του TikTok — και ενδεχομένως να αμβλύνει τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο Τραμπ και ο Σι πρόκειται να μιλήσουν στις 9 π.μ. ώρα Ουάσιγκτον, ή 9 μ.μ. στο Πεκίνο, για μια συμφωνία-πλαίσιο που παρουσιάστηκε αυτήν την εβδομάδα με στόχο τη μεταβίβαση του ελέγχου των δραστηριοτήτων του TikTok στις ΗΠΑ από τη μητρική κινεζική εταιρεία ByteDance Ltd. σε μια κοινοπραξία Αμερικανών επενδυτών.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν ανακοινωθεί, και ο Τραμπ παρέμεινε επιφυλακτικός σε συνέντευξή του στο Fox News την Πέμπτη, δείχνοντας ότι πολλά εξαρτώνται από το πώς θα αντιδράσει ο Σι.

«Ακούγεται σαν να έχουν εγκρίνει το TikTok, και το TikTok σημαίνει τεράστια έσοδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε αυτό ήταν καλό, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί», δήλωσε ο Τραμπ.

Η συνομιλία των δύο ηγετών θα είναι η πρώτη από τον Ιούνιο, καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται σε αδιέξοδο για εμπορικούς περιορισμούς που επηρεάζουν βασικούς κλάδους όπως οι ημιαγωγοί και οι σπάνιες γαίες. «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνίες για όλα αυτά», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος τόσο στις εμπορικές συνομιλίες όσο και στο TikTok. «Και η σχέση μου με την Κίνα είναι πολύ καλή».

Η τηλεφωνική κλήση μπορεί επίσης να ανοίξει τον δρόμο για μια πιθανή δια ζώσης συνάντηση, η οποία θα είναι η πρώτη από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Μια τέτοια συνάντηση αναμένεται να φέρει στην ατζέντα ευρύτερα θέματα, όπως μια αναμενόμενη παραγγελία κινεζικών αεροσκαφών από την Boeing Co., καθώς και βαθύτερη συζήτηση για γεωπολιτικά ζητήματα, με τους πολέμους να συνεχίζονται στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και τις αψιμαχίες να κλιμακώνονται στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Το ενδιαφέρον του Τραμπ να αξιοποιήσει τη «συναλλακτική διπλωματία» του για να πετύχει μια συμφωνία για το TikTok έχει επισκιάσει τις επίμονες ανησυχίες για θέματα εθνικής ασφάλειας που είχαν οδηγήσει στον δικομματικό νόμο που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο.

Ο πρόεδρος έχει υπογράψει αρκετά εκτελεστικά διατάγματα παρατείνοντας την προθεσμία του νόμου — αν και η νομική βάση για την παράκαμψή του και η συνέχιση της λειτουργίας της εφαρμογής δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη.

«Υπάρχει τεράστια αξία, και μισώ να χαρίζω αξία», είπε ο Τραμπ για τη δημοφιλή εφαρμογή την Πέμπτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. «Προτιμώ να αποκομίζω τα οφέλη».

Η μέχρι στιγμής αδημοσίευτη συμφωνία για το TikTok προβλέπει ότι η ByteDance θα διατηρεί ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 20%, ενώ οι υπόλοιποι επενδυτές θα περιλαμβάνουν την Oracle Corp., την Andreessen Horowitz και την εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων Silver Lake Management LLC, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Ο Τραμπ δήλωσε στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι η εφαρμογή θα «ανήκει αποκλειστικά σε Αμερικανούς επενδυτές» και σε «εταιρείες που αγαπούν την Αμερική», αλλά δεν απάντησε άμεσα στο ερώτημα εάν η εφαρμογή θα χρειαστεί νέο αλγόριθμο.