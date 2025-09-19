Η MI6 στρατολογεί πράκτορες μέσω dark web

Η βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού, MI6, εγκαινιάζει μια νέα διαδικτυακή πύλη, που υπόσχεται να επιτρέψει σε υποψήφιους πράκτορες στη Ρωσία και αλλού να στέλνουν με ασφάλεια μηνύματα στην υπηρεσία μέσω του dark web.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο απερχόμενος επικεφαλής της MI6, Ρίτσαρντ Μουρ, ανακοινώνει την Παρασκευή την πλατφόρμα με την ονομασία Silent Courier, σύμφωνα με ανακοίνωση του Foreign Office. Η υπηρεσία δημοσιεύει και οδηγίες στο επίσημο κανάλι της στο YouTube, για το πώς στρατολογούμενοι μπορούν να περάσουν πληροφορίες σχετικά με εχθρικές μυστικές υπηρεσίες ή τρομοκρατία.

«Σήμερα ζητάμε από όσους έχουν ευαίσθητες πληροφορίες για παγκόσμια αστάθεια, διεθνή τρομοκρατία ή εχθρικές υπηρεσίες πληροφοριών να επικοινωνήσουν με την MI6 με ασφάλεια στο διαδίκτυο. Η εικονική μας πόρτα είναι ανοιχτή», δήλωσε ο Μουρ σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη.

Οι οδηγίες προς όσους θέλουν να κατασκοπεύσουν για λογαριασμό της Βρετανίας περιλαμβάνουν τη λήψη του προγράμματος περιήγησης TOR σε συσκευή που δεν σχετίζεται προσωπικά με αυτούς, καθώς και τη χρήση αξιόπιστου VPN. Η MI6 αξιοποιεί για πρώτη φορά την ανωνυμία του dark web, ώστε να επιτρέψει σε πιθανούς πράκτορες σε Ρωσία και αλλού να μειώσουν τους κινδύνους που διατρέχουν.

Η προσέγγιση θυμίζει την κίνηση της CIA, η οποία το 2023 ανέβασε βίντεο στα social media αναζητώντας πιθανούς Ρώσους πράκτορες.

Ο Μουρ ολοκληρώνει τη θητεία του στο τέλος Σεπτεμβρίου, με διάδοχο την Μπλεζ Μέτρεγουελι, που γίνεται η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της MI6.