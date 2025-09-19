Προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Τραμπ για την απόλυση της Λίζα Κουκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να του επιτρέψει να απομακρύνει την κυβερνήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Λίζα Κουκ, από την κεντρική τράπεζα, ενώ η ίδια ασκεί νομική προσφυγή εναντίον του προέδρου.

Ο πρόεδρος, σε αίτηση που κατέθεσε χθες, ζήτησε να ανατραπούν οι αποφάσεις που επέτρεψαν στην Κουκ να παραμείνει στη θέση της προσωρινά. Αν το Ανώτατο Δικαστήριο δεχθεί να εξετάσει την υπόθεση σε ευρύτερη βάση, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ιστορική απόφαση για το πόσο ανεξάρτητη είναι η ισχυρότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου από την εκτελεστική εξουσία των ΗΠΑ.

Η Κουκ, την Πέμπτη, κάλεσε το Ανώτατο Δικαστήριο να απορρίψει το αίτημα του Τραμπ, με τους δικηγόρους της να υποστηρίζουν ότι η απομάκρυνσή της θα υπονόμευε την ανεξαρτησία της Fed και θα έβλαπτε την οικονομία των ΗΠΑ.

«Η προσωρινή απομάκρυνσή της από τη θέση της θα απειλούσε τη σταθερότητα της εθνικής μας οικονομίας και θα έθετε υπό αμφισβήτηση τη συνεχιζόμενη ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας — διακινδυνεύοντας κραδασμούς στις χρηματοπιστωτικές αγορές που δεν θα μπορούσαν εύκολα να αντιστραφούν», έγραψαν σε δικόγραφο.

Η Κουκ συμμετείχε αυτήν την εβδομάδα στις συνεδριάσεις της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς (FOMC), αφού δύο δικαστήρια στην Ουάσιγκτον έκριναν ότι είχε το δικαίωμα να παραμείνει στη θέση της όσο η υπόθεση ανάμεσα σε εκείνη και τον πρόεδρο εξελίσσεται στο αμερικανικό δικαστικό σύστημα.