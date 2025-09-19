#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Καναδάς-Μεξικό: Θέλουν «πιο δίκαιη και αποτελεσματική» εμπορική συμφωνία με ΗΠΑ

Η τρέχουσα τριμερής συμφωνία USMCA, κατά την αμερικανική ορολογία, υπογράφτηκε το 2020 και αναμένεται να επανεξεταστεί το 2026. «Αισιόδοξη» για το μέλλον της συμφωνίας, δηλώνει η Μεξικανή πρόεδρος Σέινμπαουμ.

Καναδάς-Μεξικό: Θέλουν «πιο δίκαιη και αποτελεσματική» εμπορική συμφωνία με ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:01

Οι κυβερνήσεις του Καναδά και του Μεξικού ευελπιστούν πως η προσεχής αναθεώρηση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου που έχουν συνάψει με τις ΗΠΑ, μέσα στην επόμενη χρονιά, θα την κάνει «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική», δήλωσε χθες Πέμπτη ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι, έπειτα από συνάντησή του με τη Μεξικανή πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στη μεξικανική πρωτεύουσα, ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης δήλωσε ακόμη «απόλυτα αποφασισμένος να συνεργαστεί με τους δυο εταίρους» της χώρας του.

Η τρέχουσα τριμερής συμφωνία – CUSMA κατά την ορολογία της κυβέρνησης του Καναδά, T-MEC κατ’ αυτήν του Μεξικού, USMCA κατ’ αυτήν των ΗΠΑ –, που υπογράφτηκε το 2020, αναμένεται να επανεξεταστεί την επόμενη χρονιά κι από τα τρία κράτη.

Η Μεξικανή πρόεδρος Σέινμπαουμ διαβεβαίωσε πως είναι «αισιόδοξη» για το μέλλον της εμπορικής συμφωνίας της βόρειας Αμερικής, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να διαπραγματευτεί ξανά ώστε να εξασφαλίσει πιο ευνοϊκούς όρους για τις εταιρείες των ΗΠΑ.

Η συμφωνία είναι κρίσιμη για τις οικονομίες του Μεξικού και του Καναδά: αντίστοιχα, περί το 80 και το 75% των εξαγωγών τους έχει προορισμό την αγορά των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε τελωνειακούς δασμούς σε πολλά από τα προϊόντα καναδικής και μεξικανικής παραγωγής που δεν καλύπτονταν από τη συμφωνία.

Απειλεί τους γείτονες της χώρας του με νέα αντίποινα αν δεν σταματήσουν τις μεταναστευτικές ροές και τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», αντέτεινε ο καναδός πρωθυπουργός Κάρνι.

«Ο καλύτερος τρόπος να ανταγωνιστούμε άλλες περιοχές του κόσμου είναι να ενισχύσουμε την εμπορική συμφωνία των τριών χωρών», έκρινε από την πλευρά της η Μεξικανή πρόεδρος Σέινμπαουμ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αίρει μέρος των δασμών κατά ΗΠΑ ο Καναδάς

Βραζιλία: Ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος

Εισπρακτικό μπουμ για τον τουρισμό τον Ιούλιο

Βραζιλία: Σε υψηλό 20 μηνών το ποσοστό αποδοχής του Λούλα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο