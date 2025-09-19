Πράσινο φως από Κομισιόν σε νέες κυρώσεις κατά Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, όπως επιβεβαίωσε σήμερα η επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής, Paula Pinho.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, θα παρουσιάσουν τις λεπτομέρειες σε συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα, ανέφερε.

Η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα ενέργειας, Άννα-Κάισα Ιτκόνεν, έδωσε επίσης περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις χώρες της ΕΕ που εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό φυσικό αέριο μέσω αγωγών ή LNG, με την επιφύλαξη ότι η Ένωση δεν διαθέτει στοιχεία σχετικά με τον τελικό προορισμό του φυσικού αερίου.

Επιβεβαίωσε ότι οκτώ χώρες της ΕΕ ανήκουν σε αυτή την ομάδα: Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία.

Οπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, αυτό είναι σημαντικό, καθώς έρχεται εν μέσω της αυξανόμενης απογοήτευσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα αυτό, καθώς συνεχίζει να πιέζει τις χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ να σταματήσουν εντελώς όλες τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία.

Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό από πηγές των Βρυξελλών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από την 1η Ιανουαρίου 2027, έναν χρόνο νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν επίσης δεσμευτεί να καταργήσουν σταδιακά όλες τις εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων έως το τέλος του 2027, μια προθεσμία που η Φον ντερ Λάιεν έχει δηλώσει ότι θέλει να συντομεύσει περαιτέρω.

με πληροφορίες από Guardian, Reuters