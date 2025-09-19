#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πράσινο φως από Κομισιόν σε νέες κυρώσεις κατά Ρωσίας

Οκτώ χώρες της ΕΕ, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό φυσικό αέριο μέσω αγωγών ή LNG, όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος Ενέργειας της ΕΕ, με την επιφύλαξη ότι η Ενωση δεν έχει στοιχεία για τον τελικό προορισμό του.

Πράσινο φως από Κομισιόν σε νέες κυρώσεις κατά Ρωσίας

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:41

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, όπως επιβεβαίωσε σήμερα η επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής, Paula Pinho.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, θα παρουσιάσουν τις λεπτομέρειες σε συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα, ανέφερε.

Η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα ενέργειας, Άννα-Κάισα Ιτκόνεν, έδωσε επίσης περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις χώρες της ΕΕ που εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό φυσικό αέριο μέσω αγωγών ή LNG, με την επιφύλαξη ότι η Ένωση δεν διαθέτει στοιχεία σχετικά με τον τελικό προορισμό του φυσικού αερίου.

Επιβεβαίωσε ότι οκτώ χώρες της ΕΕ ανήκουν σε αυτή την ομάδα: Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία.

Οπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, αυτό είναι σημαντικό, καθώς έρχεται εν μέσω της αυξανόμενης απογοήτευσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα αυτό, καθώς συνεχίζει να πιέζει τις χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ να σταματήσουν εντελώς όλες τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία.

Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό από πηγές των Βρυξελλών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από την 1η Ιανουαρίου 2027, έναν χρόνο νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν επίσης δεσμευτεί να καταργήσουν σταδιακά όλες τις εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων έως το τέλος του 2027, μια προθεσμία που η Φον ντερ Λάιεν έχει δηλώσει ότι θέλει να συντομεύσει περαιτέρω.

με πληροφορίες από Guardian, Reuters

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πλήρη απαγόρευση του ρωσικού LNG από το 2027 θέλει η ΕΕ

Πηγές ΕΕ: Κόβουμε το ρωσικό LNG από αρχές του 2027

Ισπανία: Στηρίζει τις προσπάθειες ΕΕ για αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών assets

Νέες κυρώσεις ΕΕ στη Ρωσία: Στο στόχαστρο crypto, τράπεζες, Ενέργεια

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο