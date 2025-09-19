#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισραήλ: «Άνευ προηγουμένου» χρήση ισχύος στην πόλη της Γάζας θα κάνουν οι IDF

Έκκληση για απομάκρυνση των κατοίκων απηύθυνε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραΐ.

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:47

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κάνει χρήση «ισχύος άνευ προηγουμένου» στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου διεξάγει μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, και ζήτησε από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου κατά της Χαμάς κι άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ, ζητώντας από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί και «να ενωθεί με τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους που έχουν απομακρυνθεί προς την ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα» της Λωρίδας της Γάζας.

