Κρίσιμη συνάντηση Λαβρόφ-Ρούμπιο στον ΟΗΕ

Ο Σεργκέι Λαβρόφ και ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθούν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σε μια κίνηση που μπορεί να ανοίξει νέο δίαυλο επικοινωνίας.

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:45

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, που επικαλείται τον πρέσβη της Ρωσίας στον ΟΗΕ, έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: Reuters

