Πλήρη απαγόρευση του ρωσικού LNG από το 2027 θέλει η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε να απαγορευτούν πλήρως οι εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μόλις από την 1η Ιανουαρίου 2027, μεταδίδει το Bloomberg.

Σκοπός του νέου σχεδίου είναι να επισπεύσει την ενεργειακή εξάρτηση του μπλοκ από την ρωσική ενέργεια, κάτι, που οι Βρυξέλλες σχεδίαζαν να υλοποιηθεί σταδιακά μέχρι το τέλος του 2027 και έρχεται λίγες μέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την ΕΕ να εντείνει την πίεση στο ενεργειακό εμπόριο της Μόσχας.

Cash from energy sales keeps Russia’s war going.



So we’re going after these revenues by designating 118 new vessels as shadow fleet and enablers, and banning re-insurance of listed vessels.



Our aim is to speed up the phase-out of Russian liquefied natural gas by 1 Jan 2027. — Kaja Kallas (@kajakallas) September 19, 2025

Επίσης η Ένωση πρότεινε την επέκταση της πλήρους απαγόρευσης συναλλαγών με περισσότερες ρωσικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την επιβολή εμπορικών περιορισμών σε οντότητες από την Κίνα και την Ινδία, τις οποίες εκμεταλλευόταν η Μόσχα για να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Με το νέο πακέτο κυρώσεων η ΕΕ αντιδρά στον πόλεμο που η Ρωσία διεξάγει στην Ουκρανία καθώς και στην πρόσφατη εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία. Για να εγκριθεί ωστόσο, απαιτείται ομοφωνία των κρατών μελών.

Πράσινο φως από Κομισιόν σε νέες κυρώσεις κατά Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, όπως επιβεβαίωσε σήμερα η επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής, Paula Pinho.

Η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα ενέργειας, Άννα-Κάισα Ιτκόνεν, έδωσε επίσης περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις χώρες της ΕΕ που εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό φυσικό αέριο μέσω αγωγών ή LNG, με την επιφύλαξη ότι η Ένωση δεν διαθέτει στοιχεία σχετικά με τον τελικό προορισμό του φυσικού αερίου.

Επιβεβαίωσε ότι οκτώ χώρες της ΕΕ ανήκουν σε αυτή την ομάδα: Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία.

Οπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, αυτό είναι σημαντικό, καθώς έρχεται εν μέσω της αυξανόμενης απογοήτευσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα αυτό, καθώς συνεχίζει να πιέζει τις χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ να σταματήσουν εντελώς όλες τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία.