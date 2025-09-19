Ολοκληρώθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Σι

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική συνομιλία, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σε μια πολυαναμενόμενη επικοινωνία των δύο ηγετών εν μέσω εμπορικών και γεωστρατηγικών εντάσεων.

«Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Το ρεπορτάζ του κινεζικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τη συνομιλία.

Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ επιδιώκουν συμφωνία που θα βοηθήσει στη διατήρηση της διαδικτυακής εφαρμογής βίντεο TikTok στις ΗΠΑ και στην άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ δύο υπερδυνάμεων που βρίσκονται σε αντιπαράθεση για το εμπόριο.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Είναι η πρώτη γνωστή τηλεφωνική συνδιάλεξη των δύο ηγετών εδώ και τρεις μήνες.

Η προσπάθεια των Τραμπ και Σι για σταθεροποίηση των σχέσεων έρχεται καθώς οι δύο κυβερνήσεις συζητούν πιθανή συνάντηση κορυφής αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου, αναφέρει το Reuters.