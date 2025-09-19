Την Ατλέτικο Μαδρίτης εξαγοράζουν οι Αμερικανοί της Apollo

Σε προχωρημένες συνομιλίες για την αγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται η Apollo, αμερικανική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, σε μια συμφωνία που θα σηματοδοτήσει την πρώτη μεγάλη επένδυσή της στο ποδόσφαιρο και θα την προσθέσει στις τάξεις των όλο και περισσότερων private capital που κατέχουν μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, γράφουν οι Financial Times.

Ο επενδυτικός όμιλος διαπραγματεύεται με τους κύριους μετόχους της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομάδας για την αγορά μεριδίων τους, κάτι που θα του έδινε τον έλεγχο μιας από τις τρεις κορυφαίες ομάδες της Ισπανίας, σύμφωνα με πηγές.

Η Apollo βρίσκεται σε αποκλειστικές συνομιλίες με τρεις μετόχους της Atlético Holdco, της εταιρείας που κατέχει το 70% του ποδοσφαιρικού συλλόγου: τον διευθύνοντα σύμβουλο Miguel Ángel Gil Marín, τον πρόεδρο του συλλόγου Enrique Cerezo και την Ares Management, έτερο αμερικανικό επενδυτικό όμιλο.

Ο όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με τον επενδυτικό όμιλο Quantum Pacific που εδρεύει στο Λονδίνο, ελέγχεται από τον Ισραηλινό δισεκατομμυριούχο Idan Ofer και κατέχει λίγο περισσότερο από το 27% της Ατλέτικο.

Και οι τέσσερις μέτοχοι είναι πρόθυμοι να πουλήσουν μέρος των μετοχών τους, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Ωστόσο, τα μέρη διαπραγματεύονται την τιμή και το μέγεθος των πωλήσεων. Η Ατλέτικο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η Apollo σχεδιάζει να λανσάρει ένα επενδυτικό όχημα στον αθλητισμό αξίας 5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Τα έσοδα της Ατλέτικο ανήλθαν σε 410 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 12% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την Deloitte. Η ισπανική ομάδα κατατάσσεται στη 12η θέση στην ετήσια λίστα της συμβουλευτικής εταιρείας με τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς συλλόγους στον κόσμο βάσει εσόδων. Η Ατλέτικο έχει εκτιμώμενη επιχειρηματική αξία 1,9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της συμβουλευτικής εταιρείας Football Benchmark.

Ιδιωτικά κεφάλαια εισρέουν στις ποδοσφαιρικές ομάδες. Η RedBird Capital, ο αμερικανικός επενδυτικός όμιλος με επικεφαλής τον Gerry Cardinale, πρώην τραπεζίτη της Goldman Sachs, έχει αναλάβει τον έλεγχο της ιταλικής Μίλαν σε μια συμφωνία ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Τον Μάιο του περασμένου έτους, η Oaktree Capital ανέλαβε τον έλεγχο της Ίντερ, αφού οι Κινέζοι ιδιοκτήτες της δεν κατάφεραν να αποπληρώσουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ χρέους.

Η Clearlake Capital απέκτησε την αγγλική Τσέλσι έναντι 2,5 δισ. λιρών το 2022.

Τυχόν πώληση της Ατλέτικο θα έφερνε απροσδόκητο όφελος για την Ares Management, η οποία έχει κάνει σειρά από επενδύσεις σε αθλητικές ομάδες, όπως στην Ίντερ Μαϊάμι, την αμερικανική ποδοσφαιρική ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, στην αγγλική ομάδα κρίκετ Trent Rockets και στην Τσέλσι.