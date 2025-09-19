#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ενισχύεται η ομάδα της Bank of America στις διεθνείς δραστηριότητες

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η τράπεζα κατέγραψε ιστορικά υψηλά έσοδα και κερδοφορία από τις διεθνείς της δραστηριότητες, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της σε βασικές αγορές.

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:49

Η Bank of America ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στη διοικητική της δομή, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της διεθνούς δραστηριότητας για την ανάπτυξή της. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η τράπεζα κατέγραψε ιστορικά υψηλά έσοδα και κερδοφορία από τις διεθνείς της δραστηριότητες, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της σε βασικές αγορές.

Από την 1η Οκτωβρίου και με την έγκριση των αρμόδιων αρχών, ο Fernando Vicario θα αναλάβει CEO της Merrill Lynch International, Branch Manager της BANA London και UK Country Executive, συνεχίζοντας να αναφέρεται στον Bernie Mensah, President International. Την ίδια ημερομηνία, ο Antony Jancic θα αναλάβει CEO της Bank of America Europe DAC και Ireland Country Executive, επιστρέφοντας στο Δουβλίνο.

Μαζί με τη Vanessa Holtz, CEO της BofA Securities Europe, οι Fernando και Antony θα έχουν υπό την ευθύνη τους ορισμένες από τις πιο σημαντικές νομικές οντότητες της τράπεζας διεθνώς. Οι αλλαγές αυτές ενισχύουν περαιτέρω την παρουσία της Bank of America σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία και σηματοδοτούν το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη του διεθνούς της αποτυπώματος, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

 

