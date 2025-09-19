#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ιράκ: Νεκρό ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

Ο Ομάρ Αμπντούλ Καντέρ Μπασάμ, επικεφαλής της ομάδας εξωτερικών επιχειρήσεων και ασφαλείας της οργάνωσης εξοντώθηκε στη διάρκεια επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με την υπό τις ΗΠΑ διεθνή συμμαχία.

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:48

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Ιράκ ανακοίνωσε σήμερα ότι ανώτατο ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκε σε μια επιχείρηση ασφαλείας στην Συρία που πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με την υπό τις ΗΠΑ διεθνή συμμαχία.

Ο διοικητής, ο Ομάρ Αμπντούλ Καντέρ Μπασάμ , γνωστός ως «Αμπντούλ Ραχμάν Αλ- Χαλάμπι», ήταν επικεφαλής της ομάδας εξωτερικών επιχειρήσεων και ασφαλείας, αναφέρει η ιρακινή αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Ο Ομάρ Αμπντούλ Καντέρ Μπασάμ κατηγορήθηκε ότι επέβλεπε τις επιθέσεις σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της βομβιστικής επίθεσης στην πρεσβεία του Ιράν στο Λίβανο και ότι σχεδίαζε άλλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες τελικά ματαιώθηκαν μέσω υπηρεσιών πληροφοριών, πρόσθεσε.

Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση έχει πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων με αεροπορικές επιδρομές που είχαν στόχο στελέχη του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η οργάνωση ελπίζει να ανακάμψει στη χώρα μετά την πτώση του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

