Φινλανδία: Η Ευρώπη έχει να μάθει πολλά από την άμυνα της Ουκρανίας στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Ο Φινλανδός πρόεδρος είπε ότι ο «Ανατολικός φρουρός» θα ξεκινήσει στη Ρουμανία και την Πολωνία, τη νότιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 23:32

Η Ευρώπη έχει να μάθει πολλά από την Ουκρανία όταν χρειασθεί να υπερασπίσει τον εαυτό της από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone), δήλωσε σήμερα ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ .

Ο Στουμπ είπε ότι ο «Ανατολικός φρουρός», μια νέα στρατιωτική αποστολή που θα ενισχύσει ην άμυνα της Ευρώπης στην ανατολική της πτέρυγα ως απάντηση στις πρόσφατες εισβολές ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, θα ξεκινήσει στη Ρουμανία και την Πολωνία, τη νότιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

«Ο Ανατολικός φρουρός» θα εντάξει σειρά μέσων από σύμμαχες χώρες, όπως η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασιλείο, η Γερμανία και άλλες, είχε δηλώσει την Τρίτη ο Γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

