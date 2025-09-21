Ρέι Ντάλιο: Οι ΗΠΑ απειλούν τη νομισματική τάξη

Ο Ρέι Ντάλιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σε θέση να μειώσουν τις ανεξέλεγκτες δαπάνες που διογκώνουν το χρέος και θέτουν σε κίνδυνο τη νομισματική τάξη.

«Βλέπετε την απειλή προς τη νομισματική τάξη», είπε ο Ντάλιο σε πάνελ στο πλαίσιο του FutureChina Global Forum στη Σιγκαπούρη την Παρασκευή. «Άλλοι παράγοντες, σε συνδυασμό, θα καθορίσουν εάν βρισκόμαστε μπροστά στο τέλος ολόκληρης της αμερικανικής αυτοκρατορίας».

Ο ιδρυτής της Bridgewater Associates έχει εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τους κινδύνους ενός χρέους που αυξάνεται ανεξέλεγκτα και γίνεται μη βιώσιμο. Έχει πει ότι οι πολιτικοί και των δύο κομμάτων στην Ουάσιγκτον είναι απρόθυμοι να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες δημοσιονομικές προκλήσεις, θυμίζει το Bloomberg.

Οι ΗΠΑ «δεν μπορούν να περιορίσουν τις δαπάνες τους για διάφορους λόγους», δήλωσε ο Ντάλιο στο πάνελ.

Ο Ντάλιο είπε ότι οι ΗΠΑ θα ξοδέψουν 7 τρισεκατομμύρια δολάρια φέτος και θα εισπράξουν μόλις 5 τρισεκατομμύρια. Δεδομένων των πληρωμών τόκων και της αναχρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων δανείων, «αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πουλήσετε χρέος 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων», είπε, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

«Η αγορά στον κόσμο δεν έχει την ίδια ζήτηση για αυτό το χρέος, και αυτό δημιουργεί μια ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης», είπε, αποδίδοντας την ανεξέλεγκτη πίστωση στη «φύση του ανθρώπου».

Ο Νγκ Κοκ Σονγκ, εταίρος της Avanda Investment Management, που μετείχε στο πάνελ είπε ότι το έλλειμμα και άλλα ζητήματα θέτουν σε κίνδυνο τη δύναμη και την υπεροχή του αμερικανικού δολαρίου.

Απαντώντας, ο Ντάλιο είπε ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, λαμβάνουν «ορισμένα μέτρα» για την αντιμετώπιση του ζητήματος, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν είχε εικόνα για το ποιες ακριβώς είναι αυτές οι ενέργειες.

«Μιλώντας με τον Υπουργό Μπέσεντ και ανθρώπους της κυβέρνησης, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επίγνωση αυτών των προβλημάτων και πολύ μεγαλύτερη διάθεση να τα αντιμετωπίσουν σε σχέση με πριν, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό», είπε.

Ο Νγκ ανέφερε ότι και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Κίνα αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. «Οι ΗΠΑ έχουν φτάσει στο σημείο καμπής», είπε. «Δεν γνωρίζουμε πότε θα ξεσπάσει η κρίση».

Ο Ντάλιο δήλωσε ότι όλα τα νομίσματα θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στο να διατηρήσουν τον ρόλο τους ως αποθετήρια πλούτου. «Βλέπουμε μη κρατικά νομίσματα να γίνονται αποθήκες αξίας», είπε, αναφερόμενος σε χρυσό και κρυπτονομίσματα.