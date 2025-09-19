#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το Ισραήλ καλεί τη διεθνή κοινότητα να αποτρέψει «για πάντα» ένα πυρηνικό Ιράν

"Ο στόχος της διεθνούς κοινότητας δεν πρέπει να αλλάξει: να αποτραπεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικές ικανότητες για πάντα", ανέφερε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:46

Το Ισραήλ κάλεσε σήμερα τον κόσμο να αποτρέψει "οπωσδήποτε" το Ιράν να αποκτήσει ατομική βόμβα, μετά την ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που ενέκρινε την επαναφορά των κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε σχέση με τον πυρηνικό της πρόγραμμα.

"Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν προορίζεται για ειρηνικούς σκοπούς. Ένα Ιράν εξοπλισμένο με πυρηνικά όπλα θα σημαίνει ότι το πιο επικίνδυνο καθεστώς διαθέτει το πιο επικίνδυνο όπλο, υπονομεύοντας ριζικά την παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια", γράφει ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ στην πλατφόρμα Χ.

"Ο στόχος της διεθνούς κοινότητας δεν πρέπει να αλλάξει: να αποτραπεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικές ικανότητες για πάντα" προσθέτει ο Σάαρ, του οποίου η χώρα επιτέθηκε στο Ιράν τον Ιούνιο και διεξήγαγε πόλεμο 12 ημερών με την Τεχεράνη με στόχο, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, να καταστρέψει στον μέγιστο βαθμό τις πυρηνικές και βαλλιστικές της ικανότητες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

