Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα

Διευκρίνισε πως θα αναφερθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας στην περίπτωση που θα επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, αλλά και στις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας που η χώρα του ζητάει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δημοσιεύθηκε: 20 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:40

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως θα συναντηθεί με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε ομάδα δημοσιογράφων ότι θα έχει «μια συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», με τα σχόλιά του να είναι εμπάργκο μέχρι σήμερα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

