Κάτω από 3% το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ιταλίας ίσως και φέτος

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ιταλίας ενδέχεται να μειωθεί κάτω από το 3% του ΑΕΠ ήδη φέτος, επιτρέποντάς της να απαλλαγεί από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που της επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση νωρίτερα από το αναμενόμενο, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Giancarlo Giorgetti.

«Είναι πιθανό η Ιταλία να εξέλθει από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος ήδη φέτος», σηματοδοτώντας ένα δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από το όριο της ΕΕ το 2025, δήλωσε ο Giorgetti σε συνάντηση των περιφερειακών υπουργών Οικονομικών στην Κοπεγχάγη, σύμφωνα με το Bloomberg,

«Είναι πιθανό, είναι Σεπτέμβριος και υπάρχει ακόμα χρόνος μέχρι τον Δεκέμβριο», είπε. «Σίγουρα, όλες οι αναταραχές σε παγκόσμιο επίπεδο δεν βοηθούν όσον αφορά τις εξαγωγές και την ανάπτυξη, αλλά απομένουν ακόμα τρεις μήνες».