Ρεκόρ διελεύσεων μεταναστών στη Μάγχη

Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι διέσχισαν χθες, Παρασκευή, τη Μάγχη με μικρά σκάφη με κατεύθυνση τις βρετανικές ακτές, ενώ η βρετανική κυβέρνηση έστελνε πίσω στη Γαλλία έναν τρίτο μετανάστη.

Ο αριθμός των ανθρώπων που επιχειρούν τον διάπλου υπογραμμίζει την κλίμακα της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, καθώς αγωνίζεται για να θέσει υπό έλεγχο την κρίση. Τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών δείχνουν ότι 1.072 έκαναν το ταξίδι αυτό με 13 σκάφη.

Με τις χθεσινές αφίξεις, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν κάνει τον διάπλου μέχρι τώρα στη διάρκεια του 2025 ανήλθε σε 32.103 - ένα ρεκόρ γι' αυτή την εποχή του έτους.

Υπουργοί εκφράζουν την ελπίδα ότι η συμφωνία «ένας μέσα, ένας έξω» που συνήφθη με τη Γαλλία, θα δράσει αποτρεπτικά, δείχνοντας στους μετανάστες ότι θα σταλούν πίσω, αν διασχίσουν τη Μάγχη.

Όμως η κλίμακα των χθεσινών διελεύσεων δείχνει ότι η πολιτική έχει μέχρι τώρα μικρό αντίκτυπο σ' αυτούς που έχουν συγκεντρωθεί στις ακτές της βόρειας Γαλλίας.

Το τρίτο πρόσωπο που εστάλη πίσω ήταν ένας Ιρανός, ο οποίος επέστρεψε χθες, Παρασκευή, στη Γαλλία.

Η απέλασή του πραγματοποιήθηκε έπειτα απ' αυτή, νωρίτερα χθες, ενός άνδρα από την Ερυθραία, η δικαστική προσφυγή του οποίου για να σταματήσει την απομάκρυνσή του απορρίφθηκε, καθώς και μετά την απέλαση ενός Ινδού υπηκόου προχθές, Πέμπτη.

Οι πρώτες πτήσεις που, στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, θα μεταφέρουν αιτούντες άσυλο από τη Γαλλία στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναμένεται να λάβουν χώρα την ερχόμενη εβδομάδα.

Η κυβέρνηση προτίθεται να αυξήσει τους επόμενους μήνες τον αριθμό των ανθρώπων που στέλνονται πίσω βάσει της πιλοτικής συμφωνίας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Γαλλία, οι άνθρωποι που φθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρά σκάφη μπορούν να τεθούν υπό κράτηση και να επιστραφούν στη Γαλλία, με αντάλλαγμα την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο ίσου αριθμού ανθρώπων που έχουν κάνει αίτηση για να μεταβούν στη Βρετανία μέσω ασφαλούς και νόμιμης οδού.

Ωστόσο ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών των Συντηρητικών Κρις Φίλιπ επιτέθηκε στη συμφωνία λέγοντας ότι «δεν προσφέρει το παραμικρό αποτρεπτικό αποτέλεσμα» ενώ χαρακτήρισε τον αριθμό των επιστροφών «θλιβερό» και είπε πως «το να καυχιέται κανείς γι' αυτόν είναι παράλογο».

Πηγές του υπουργείου Εσωτερικών επισήμαναν ωστόσο το γεγονός ότι πρόκειται για αναγκαστικές επιστροφές και έκαναν συγκρίσεις με τη συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης με τη Ρουάντα -την οποία κατήργησε το Εργατικό Κόμμα- βάσει της οποίας μέσα σε δύο χρόνια μόλις τέσσερις εθελοντές πήγαν στη χώρα της ανατολικής Αφρικής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-DPA