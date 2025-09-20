Το νέο τέλος $100.000 για τη βίζα H-1B των ΗΠΑ δεν θα ισχύει για τους υφιστάμενους κατόχους

Το νέο τέλος ύψους 100.000 δολαρίων για τις βίζες Η-1Β στις ΗΠΑ που τίθεται σε ισχύ από αύριο Κυριακή (21/9), δεν θα ισχύει για τους υφιστάμενους κατόχους έγκυρων αδειών που επανέρχονται στη χώρα, όπως διευκρίνισε σήμερα Σάββατο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Πρόκειται για ένα εφάπαξ τέλος», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η εκτελεστική εντολή που επιβάλλει το νέο τέλος στις αιτήσεις για βίζα H-1B, η οποία υπογράφηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή το βράδυ, θα μπορούσε να διαταράξει τις δραστηριότητες των ινδικών εταιρειών τεχνολογικών υπηρεσιών που αποστέλλουν εξειδικευμένους επαγγελματίες στις ΗΠΑ, δήλωσε το Σάββατο νωρίς το πρωί ο οργανισμός Nasscom της Ινδίας, που εκπροσωπεί τον κλάδο της πληροφορικής.

Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι το τέλος δεν θα επηρεάσει τους κατόχους βίζας που επανέρχονται στη χώρα ή εκείνους που την ανανεώνουν. Θα ισχύει για τους νέους αιτούντες.

Η ανακοίνωση της Παρασκευής προκάλεσε ανησυχίες μεταξύ των εργαζομένων σε ολόκληρο το φάσμα των αμερικανικών επιχειρήσεων. Εταιρείες, όπως η Microsoft, η Amazon και η Alphabet, συμβούλευσαν ορισμένους υπαλλήλους που κατέχουν βίζα H-1B να παραμείνουν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με εσωτερικά μηνύματα που τέθηκαν υπόψιν του Reuters.

Στην δημοφιλή κινεζική εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης Rednote, πολλοί κάτοχοι της βίζας H-1B μοιράστηκαν ιστορίες για την επιστροφή τους στις ΗΠΑ -μερικοί μόλις λίγες ώρες μετά την προσγείωσή τους στο εξωτερικό- φοβούμενοι ότι θα υποστούν το νέο τέλος των 100.000 δολαρίων.