Ο Τραμπ απειλεί τη Βενεζουέλα δεν δεχθεί πίσω κρατούμενους

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα (20/9) την κυβέρνηση της Βενεζουέλας ότι πρέπει να δεχτεί να επιστρέψουν όλοι οι κρατούμενοι τους οποίους, όπως είπε, η Βενεζουέλα είχε εξαναγκάσει να εισέλθουν στις ΗΠΑ, αλλιώς «το τίμημα που θα πληρώσετε θα είναι ανυπολόγιστο».

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Τραμπ απείλησε με «ανυπολόγιστες» συνέπειες το Καράκας, με το οποίο η ένταση αυξάνεται εδώ και εβδομάδες.

Δεν διευκρίνισε σε ποιους κρατούμενους αναφερόταν, εκτός από το ότι μερικοί ήταν «άτομα από ψυχιατρικά ιδρύματα», ούτε διευκρίνισε τι δράση θα μπορούσε να αναλάβει.

«Θέλουμε η Βενεζουέλα να δεχτεί αμέσως όλους τους κρατούμενους και τους τροφίμους ψυχιατρικών νοσοκομείων, τους οποίους οι ηγέτες της Βενεζουέλας ανάγκασαν βίαια να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε προσθέτοντας με κεφαλαία γράμματα: «Βγάλτε τους αμέσως από τη χώρα μας, αλλιώς το τίμημα που θα πληρώσετε θα είναι ανυπολόγιστο».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία στην περιοχή.