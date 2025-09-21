Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Ακυρώνονται σήμερα οι μισές πτήσεις στις Βρυξέλλες

Tο αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν την Κυριακή θα πρέπει να ακυρωθούν για να αποτραπούν μεγλαλύτερες ουρές στην αναγκαστικά χειροκίνητη διαδικασία επιβίβασης. Εικόνες από το Χίθροου δείχνουν ταξιδιώτες να περιμένουν εγκλωβισμένοι σε τεράστιες ουρές, υπαλλήλους να εκδίδουν χειρόγραφα κάρτες επιβίβασης και αποσκευές στοιβαγμένες, αφού το ηλεκτρονικό σύστημα αδυνατούσε να τις καταγράψει.

Στα αεροδρόμια του Λονδίνου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου συνολικά 29 αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων είχαν ακυρωθεί έως τις 11:30 GMT, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων αεροπορίας Cirium. Τουλάχιστον 10 πτήσεις ακυρώθηκαν από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών και άλλες 17 καθυστέρησαν για πάνω από μία ώρα.

Η Collins Aerospace, που ανήκει στον αμερικανικό όμιλο RTX (πρώην Raytheon Technologies), ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία αφορά αποκλειστικά τον ηλεκτρονικό έλεγχο και τη διαχείριση των αποσκευών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει ρόλο στη διαχείριση του εναέριου χώρου σε ολόκληρη την Ευρώπη, δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κυβερνοεπίθεση». Εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για «ευρεία ή σοβαρή» επίθεση και ότι συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια για την «αποκατάσταση των λειτουργιών και την υποστήριξη των επιβατών».

Ο διευθυντής της υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας της Ρουμανίας, Νταν Τσιμπέαν, δήλωσε ότι το δίκτυο των ομάδων κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστές ως CSIRT, και η ομάδα αντιμετώπισης κυβερνοασφάλειας, EU-CyCLONE, «παρακολουθούν ενεργά» τις εξελίξεις. Ωστόσο, το επίπεδο συναγερμού δεν έχει αυξηθεί.

Μεγάλος αντίκτυπος στο πρόγραμμα πτήσεων

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός συνδυασμένης ασφάλειας της αεροπορίας, Eurocontrol, δήλωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες κλήθηκαν να ακυρώσουν τα μισά προγράμματα πτήσεων μεταξύ 04:00 GMT του Σαββάτου και 02:00 της Δευτέρας λόγω της διαταραχής.

Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου ανακοίνωσε «μικρές επιπτώσεις» από την κυβερνοεπίθεση, με ορισμένες αεροπορικές εταιρείες να εφαρμόζουν διαδικασίες χειροκίνητου check-in.

Η EasyJet και η Ryanair, οι οποίες δεν λειτουργούν από το Χίθροου αλλά είναι από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης, δήλωσαν ότι λειτουργούν κανονικά.

Τα σενάρια και οι υποψίες

Οι υποψίες για κυβερνοεπίθεση από χάκερ που χρηματοδοτούνται από το Κρεμλίνο, ωστόσο το BBC υπενθυμίζει ότι όλες οι μεγάλες επιθέσεις hacking τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί από εγκληματικές συμμορίες που «έχουν κερδίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως κλέβοντας δεδομένα ή χρησιμοποιώντας ransomware για να προκαλέσουν χάος και να αποσπάσουν λύτρα σε bitcoin».

Ειδικοί στον κυβερνοχώρο τόνισαν ότι επίθεση ransomware, μπορεί να διαπραχθεί και από κρατικά χρηματοδοτούμενους φορείς, με σαφείς υπαινιμό για ρωσική εμπλοκή. Πολλές συμμορίες χάκερ έχουν την έδρα τους στη Ρωσία ή σε άλλες πρώην σοβιετικές χώρες, μερικές από τις οποίες πιστεύεται ότι έχουν δεσμούς με το ρωσικό κράτος, αναφέρει το BBC.

Η Collins Aerospace δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια την προέλευση της παραβίασης.

Βρετανοί και Αμερικανοί κατηγορούνται για την πραγματοποίηση πρόσφατων μεγάλων κυβερνοεπιθέσεων εναντίον του καζίνο του Λας Βέγκας, της M&S, της Co-op και της Transport for London.

