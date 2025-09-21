Alert από εταιρείες στις ΗΠΑ για κατόχους βίζα: Μην ταξιδεύετε στο εξωτερικό

Ο τεχνολογικός τομέας και άλλες εταιρείες προειδοποίησαν τους υπαλλήλους με βίζες H-1B να μην ταξιδεύουν στο εξωτερικό μετά την απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει τέλος αίτησης ύψους 100.000 δολαρίων στο πρόγραμμα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, αργότερα το απόγευμα του Σαββάτου, ένας λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X δημοσίευσε ένα μήνυμα που ανέφερε ότι η ανακοίνωση του Τραμπ δεν ισχύει για τους τρέχοντες κατόχους βίζας. Πρόσθεσε: «Η προκήρυξη δεν επηρεάζει τη δυνατότητα των τρεχόντων κατόχων βίζας να ταξιδεύουν προς/από τις ΗΠΑ».

Οι εταιρείες και οι δικηγόροι μετανάστευσης προτρέπουν τους τρέχοντες κατόχους βίζας να είναι προσεκτικοί λόγω των αβεβαιοτήτων που περιβάλλουν τον τρόπο εφαρμογής και επιβολής της αλλαγής, προκαλώντας σύγχυση και αναστάτωση σε ολόκληρο τον αμερικανικό επιχερηματικό κόσμο.

Η Microsoft ενημέρωσε τους υπαλλήλους της ότι οι διευκρινίσεις του Λευκού Οίκου «θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δυνατότητα επιστροφής στις ΗΠΑ για τους συναδέλφους μας που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για σημαντικά γεγονότα της ζωής τους» και για όσους έχουν προγραμματίσει ταξίδια στο άμεσο μέλλον. Πρόσθεσε ότι παραμένει η πιθανότητα «κάποιας σύγχυσης τις επόμενες ημέρες στα σημεία εισόδου».

Ένας υπάλληλος της Google που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος ανέφερε ότι ακύρωσε ένα ταξίδι στο Τόκιο για να επισκεφθεί την οικογένειά του λόγω της ανακοίνωσης του Λευκού Οίκου.

Η Amazon προειδοποίησε επίσης τους κατόχους βίζας H-4, η οποία χορηγείται σε συζύγους και εξαρτώμενα μέλη των κατόχων βίζας H-1B, να παραμείνουν στις ΗΠΑ.

Το πρόγραμμα βίζας H-1B χρησιμοποιείται ευρέως από τον τομέα της τεχνολογίας, ο οποίος το αξιοποιεί για να προσλαμβάνει εξειδικευμένους εργαζόμενους από το εξωτερικό. Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται επίσης από χρηματοοικονομικές εταιρείες και εταιρείες συμβούλων.

Heaviest Users of H-1B Visas Tech companies rely on the program to bring skilled workers to the US

Source: US Citizenship and Immigration Services

Note: Data from fiscal year 2009 through June 30, 2025